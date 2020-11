Tomas Miler: Treba ojačati mandat visokog predstavnika!

Mandat visokog predstavnika treba ojačati, ali u konačnici odgovornost za budućnost je u rukama liderstva i građana BiH, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ ugledni američki diplomata Tomas Miler (Thomas Miller).

Kao bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Miler je ostavio dubok trag u našoj državo. Iako danas ne obavlja službene dužnosti u američkoj administraciji, pomno prati situaciju u našoj državi. Za naš list je govorio o očekivanjima od nove Bajdenove (Biden) administracije.

Veći napori

Šta možemo očekivati od nove američke administracije i kakva će biti uloga Tonija Blinkena (Tony) kao državnog sekretara?

– Bajden je vrlo jasno stavio do znanja da će njegovi najviši prioriteti biti pandemija i katastrofalni efekti koje je imala na Sjedinjene Države. On će preuzeti funkciju u vrijeme kada se očekuje dolazak vakcine i to treba biti fokus njegove administracije.

Bajden i Blinken poznaju Balkan veoma dobro, vjerovatno bolje nego bilo ko od njihovih prethodnika. Svjesni su problema i mogućih prilika. Ljudi koje je Bajden do sada predstavio u pogledu vanjskopolitičkog tima imaju veliko iskustvo, uključujući Balkan i Bosnu i Hercegovinu.

Iako je prerano da špekuliram o tome kakva će biti naša politika prema pitanjima vezanim za BiH, možete biti sigurni da će naši napori biti vođeni većom koordinacijom s našim saveznicima, dubljim razumijevanjem regije, boljim informacijama i iskustvom i aktivnostima u boljem interesu SAD.

Kako gledate na situaciju u BiH 25 godina nakon Dejtona?

– Nažalost, iskreno, mislim da su stvari mogle biti mnogo bolje. Dejton je zaustavio rat, ali nikada nije imao namjeru izgraditi prosperitetnu, uspješnu i samoodrživu zemlju. To je uvijek bila i ostaje odgovornost liderstva BiH i njenih naroda. Mnogo posla još treba uraditi.

Zajednički rad

Kakvo je Vaše mišljenje o Uredu visokog predstavnika? Treba li ga reformirati, ojačati ili ukinuti?

– Znam da postoje različita mišljenja o ovom pitanju. Lično, smatram da treba zadržati poziciju visokog predstavnika i ojačati mu mandat. U određenom trenutku, naravno, treba ga ukinuti, ali sa svim ovim problemima korupcije, birokratije, nacionalizma, podjela i nedostatka saradnje među liderima, mislim da još nismo došli u poziciju da to učinimo.

Šta bi, po Vama, trebala uraditi međunarodna zajednica, kako reagirati na ovu situaciju?

– Moramo zajednički raditi i riješiti probleme koje sam nabrojao i podržati one lidere i njihove napore da se BiH učini normalnom državom, koja će biti u potpunosti integrirana u evropske institucije i NATO.

Učinak je mogao biti mnogo bolji

Mogu li aktuelni politički lideri riješiti pitanja poput ustavnih reformi, Izbornog zakona i svih problema koje ste nabrojali?

– Nažalost, njihov učinak bi mogao biti mnogo bolji. Otišao sam iz BiH prije skoro 20 godina prepun nade i optimizma u pogledu budućnosti države. Na kraju krajeva, problemi BiH jesu i uvijek će biti problemi s kojima se moraju nositi rukovodstvo i ljudi BiH. Međunarodna zajednica, uključujući i SAD, nudi pomoć, ali je glavna odgovornost za budućnost države na ljudima u BiH. A mogu li aktuelni lideri riješiti ove probleme, pitanje je kojim se građani trebaju baviti kada odlučuju za koga će glasati.

