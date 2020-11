BH. BLOK POTPISAO PROGRAM ZA MOSTAR: Podržala ga i Prva mostarska partija

Program su potpisali predsjednici gradskih odbora SDP-a i Naše stranke Arman Zalihić i Tarik Tanović, dok je podršku programu uputio predsjednik Prve mostarske partije (PMP) Semir Drljević.

Predsjednik mostarskog SDP-a Arman Zalihić kazao je tom prilikom kako mu je drago što se Prva mostarska partija kao jedna lokalna partija pridružila ovom programu te dodao kako će pozvati i sve druge stranke koje budu participirale u Gradskom vijeću, osim HDZ-a i SDA, da isto tako podrže taj program i da se zajedno bore za njegovu implementaciju.

“SDA i HDZ nećemo pozvati jer su oni dio problema, a ljudi koji su bili dio problema smatram da ne mogu biti dio rješenja, i taj program upravo treba ispraviti sve one greške koje je ta koalicija HDZ-a i SDA uradila u Mostaru u zadnjih 12 godina”, kazao je Zalihić, prenosi Fena.

Govoreći o programu, kazao je kako je on podrazumijeva konkretne mjere te da se sastoji od pet cjelina, a to su: ekonomija, infrastruktura, socijalna zaštita, ekologija i mladi kultura i sport.”On podrazumijeva sve najvažnije stvari u Mostaru koje moramo riješiti, a neke od njih su reforma javnih poduzeća, odnosno njihovo ujedinjenje, nova zakonita sistematizacija Gradske uprave, usmjeravanje sredstava u budžetu koja odlaze u nepotrebne stvari za pomoć maloj privredi i obrtu i drugo. Smatramo da novaca u budžutu ima i za to, ali su se do sada rasipali na bespotrebne stvari”, ocijenio je Zalihić.

Predsjednik GO Naše stranke Mostar Tarik Tanović naglasio je kako navedenim mjerama i rješenjima namjeravaju u prvih pola godine pokazati građanima da je demokratija u Mostaru izvodiva i da građani mogu da utiču na svoj život u Mostaru, kao što to mogu i u bilo kojoj drugoj općini i gradu u BiH.

“Pored hitnih mjera koje ćemo provesti, imamo i srednjoročne, ali i dugoročne mjere. Zalagat ćemo se za razvoj turizma jer je Mostar turistički biser, razvoj komunalne infrastrukture koja je jako važna u turističkih mjestima, razvoj aerodroma i drugo”, kazao je Tanović te pozvao građane da glasaju na lokalnim izborima te da podrže navedeni program,piše Slobodnabosna

Predsjednik Prve mostarske partije (PMP) Semir Drljević istakao je kako su kao jedina lokalna partija u Mostaru odlučili podržati program “Bh. bloka” jer je riječ o “čisto lokalnom programu” za razliku od programa ostalih političkih partija i koalicija koji se, kako je kazao, bave nacionalnim, državnim i globalističkim temama.

Facebook komentari