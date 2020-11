Izetbegović zaprijetio Zvizdiću: Tek sad ćeš me upoznati, nećeš meni postavljati ultimatume!

Izetbegović je u emisiji na O kanalu rekao da nije očekivao izjavu Denisa Zvizdića i da on redovno iz medija sazna stavove Zvizdića o važnim temama.

“Zvizdić i ja se dugo znamo. Mi smo kućni prijatelji i on je imao moju snažnu podršku naročito u vezi kandidatura. Čudi me njegov odnos u krizi gdje su neki ljudi poljuljani. On je napravio lošu procjenu. Imat će sada priliku da upozna mene. Ja nisam čovjek kojem će moći davati ultimatume”, rekao je Izetbegović,piše Pressmedia

Otvoreno je poručio Zvizdiću i da on neće biti taj koji će davati bilo kakve ultimatume predsjedniku Kantonalnog odbora SDA Sarajevo Fikretu Prevljaku.

Za poraz na izborima okrivio je kampanju Četvorke na društvenim mrežama, a iskoristio je priliku i da stane u zaštitu Fadila Novalića, Asima Sarajlića, Osmana Mehmedagića i naravno svoje supruge Sebije Izetbegović. Sve afere koje se vežu za imena ovih osoba nazvao je “prenapuhanim”.

