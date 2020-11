Stanivuković najavio smanjenje plata u gradskoj upravi

“U smislu uštede ide se i sa redukcijom savjetničkih mjesta. Do sada smo imali visunu plata na određenim pozicijama do 3,5 više od prosječne plate plus određeni postotak na broj stanovnika. Naš plan je dvije prosječne plate. Zaista idemo u tom pravcu. Mi namjeravamo da od politike napravimo toliko pošten posao da će ostati smao oni koji vole narod, a kada ostanu smao oni koji vole narod onda će narod htjeti da te nagradi”, ističe Stanivuković.

Dodaje da je nemoguće da budu 83 konsultanta.

“Nećemo smanjivati plate radnicima koji dugo godina rade u Gradskoj upravi. Ovdje prije svega mislim na politički postavljenim pozicijama, od mene do načelnika koje bira politika. Običan naš narod treba da bude bezbrižan. Bilo je puno nedoumica da li će biti otkaza u Gradskoj upravi. Svi pošteni radnici trebaju da budu mirni i da se raduju našem dolasku u Gradsku upravu da radimo”, istakao je Stanivuković insistirajući da će biti sprovedena politika za koju su se zalagali.

Dodao je da ljudi koji ostanu u Gradskoj upravi moraju se odreći politike korupcije i kriminala.

“Ja ću prvi sve prijavljivati, jer svaki potpis mora doći do Gradonačelnika, a samo zato ću staviti najbolje pravnike da se svaki dokument pregleda da nam neko nešto ne podvali”, istakao je on, prenosi byka.

