Dodik samo kopira Vučića

O tome za naš list svedoče bivši predsednici opozicionih opština.

Saša Paunović, bivši predsednik opštine Paraćin, za Danas kaže da naprednjaci po Srbiji i u Paraćinu godinama unazad pričaju građanima da će biti kažnjeni ako lokalna vlast nije ista kao u Republici.

– To je zato što su građani pogrešno glasali i njima to SNS već osam godina priča. U Paraćinu su govorili da će opština imati problema ako SNS ne bude na vlasti jer će biti manje para iz republike i manje investicija pa će građani biti u problemu jer nisu glasali kako treba. Tako da je to što je Dodik najavio Banjalučanima već odavno u Srbiji uobičajeno. Možda samo nije rečeno na tako grub način kao što je Dodik to rekao narodski prosto i razumljivo. Ovde se to govori malo uvijenije – kaže Paunović.

Prema njegovim rečima, iz toga se može zaključiti da je ovde suspendovan Ustav zemlje, da nema više lokalne samouprave i lokalne demokratije.

– Druga stvar koja se tako kaže je da u toj zemlji ne postoje institucije, odnosno da je institucije zamenila politička stranka. Dodikova tamo, SNS ovde. Dakle, ne možete da računate na institucije već samo na stranku, što je protivustavno. Takva trvdnja je i koruptivna jer se kaže da se poslovi u zemlji ne završavaju kroz institucije nego preko veze, u ovom sličaju partijske i političke veze što je trgovina uticajem. Ako neki problem rešavate preko veze i na osnovu doprinosa i koristi koji ste doneli SNS na izborima, a ne na osnovu onoga što institucije treba da rade, to je nezakonito i koruptivno – zaključuje Paunović.

Bivši predsednik beogradske opštine Stari grad Marko Bastać za naš list priznaje da je „na prvu loptu“ bio iznenađen idejom bahatih i osionih političara iz regiona da građane koji im nisu ukazali poverenje kazne isključivanjem grejanja.

– Mada, nakon Dodikove izjave prisetio sam se 2016. i razgovora sa tadašnjim gradonačelnikom Malim. Tada mi je rekao da oni (SNS) nikada neće biti u prilici da pobede na Starom gradu ali da će kazniti građane naše opštine tako što će nam smanjiti budžet, oduzeti poslovni prostor i ukinuti nadležnosti. Nije prošlo ni šest meseci a mi smo već bili pred bankrotom. Sve su nam uzeli. Nema tu nikakvog iznenađenja, jer je to manir osvetoljubivih kompleksaša koji su spremni na sve samo da zagorčaju život svojim političkim protivnicima – priča Bastać.

Kako dodaje, tokom godina građanima Starog grada uskraćivan je normalan život, normalno kretanje, normalan saobraćaj, normalan parking.

– Gradske i republičke službe uporno su ignorisale ne moje, nego zahteve i molbe građana najstarije beogradske opštine, samo zato što ih ti građani nikad nisu podržavali a nas u režimskim medijima satanizovali do te mere da smo izgledali kao najgori kriminalci. Setimo se samo maratonske i lopovske rekonstrukcije Trga republike, setimo se sulude ideje o izgradnji jarbola i gondole, setimo se ideje o uvođenju trolejbuskih trasa na Donji Dorćol… Pa to niko ko iole poštuje i ceni ljude koji žive na Starom gradu ne bi predlagao i inicirao – opisuje Bastać. I nastavlja da nabraja da su zbog političkog revanšizma, građani Starog grada mesecima bili bez vode i struje, bez parking mesta, deci u vrtićima su kasnili obroci.

– Sve to zbog kvazirekonstrukcija koje su, gotovo sam siguran, uvek izvođene namerno bez konsultacije sa strukom i građanima koji tu žive. Govorio sam nebrojeno puta o raspodeli budžeta, po kojoj je opština Stari grad uvek debelo bila zakinuta, bez obzira na svoj položaj, istoriju. Centralizacijom, oduzimanjem nadležnosti i upravljanja javnim preduzećima samo je nastavljena naprednjačka praksa da se sav novac sliva u jedan džep, a sve odluke donose u jednoj kancelariji – kaže bivši predsednik opštine Stari grad.

On zaključuje da takav sistem mora pući.

– Ne možete građanima oduzimati pravo na mišljenje, pravo da se pitaju kako će da im izgleda kraj i na koji način će se trošiti novac iz budžeta. Ako to radite, građani se pobune, izađu na ulice i ne dozvole da sečete drveće, kopate rupe i radite i gradite šta vam padne na pamet – smatra Bastać.

Nebojša Zelenović, bivši gradonačelnik Šapca, ukazuje da svaka opština u Srbiji, u skladu sa Evropskom poveljom o pravima lokalnih samouprava, ima pravo na političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost.

– Tu nezavisnost centralna vlast krši. Brutalno, a u slučaju Šapca najviše. Politički neistomišljenici se zloupotrebom gotovo svih institucija proganjaju (kontrolišu, prate, prisluškuju, hapse…) sa idejom da se onesposobe za učešće na izborima – primer 113 uhapšenih pred lokalne izbore 2016, od čega čak 34 bivša predsednika opština iz suprotstavljenih partija – bez ijedne osude. Ja sam praćen i prisluškivan dve godine, sa ciljem da budem uhapšen pred izbore. Tek početkom ove godine sam dobio dopis od tužilaštva da nema elemenata za moje dalje praćenje. Te da sam sertifikovano poštena osoba. Gradska uprava u Šapcu je bila blokirana od strane centralne vlasti u raznim procesima i postupcima koji su se vodili i vode pred nadležnim ministarstvima i agencijama. Nismo bili u mogućnosti da ostvarimo svoja prava u oblastima upravljanja imovinom, raspolaganja nekretninama, rešavanju sporova – ukazuje Zelenović.

Kako dodaje, činjenica da Šapčanima centralna vlast duguje 30 miliona evra, sve govori.

– Ne primenjujući Zakon o finansiranju lokalnih samouprava, koji propisuje koliko svaka opština treba da dobije novca od povraćaja poreza skupljenog na njenoj teritoriji, Šabac je oštećen za više od četiri miliona evra godišnje. Pored toga nismo dobili ni jedan dinar iz tzv. nenamenskih transfera republičkog budžeta sve ove godine. Grad Šabac je kažnjavan sve ove godine, uprkos svemu to je grad koji se najbrže razvijao u Srbiji, sa najboljim pokazateljima u budžetu – najveći rast prihoda od poreza na zarade (20 odsto prošle godine), najviše novca za kapitalne investicije (30 odsto budžeta), najmanje novca za plate zaposlenih u javnom sektoru (samo 17procenata). To je san svake dobre opštine, ne samo u Srbiji, nego u EU – zaključuje Zelenović, prenosi danas.

