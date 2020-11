Trivić: “Izbori pokazali da se narod oslobodio straha”

Ovo je veliki rezultat za cijelu opoziciju ne samo za Banjaluku, nego za opozicioni duh koji smo imali i 2018. koji smo mi utvrdili. Ovo je bitno za budućnost RS da ulazi u jednu fazu pluralizma, a bili smo na ivici da skliznemo u jednoumlje, rekla je Jelena Trivić, nosilac liste PDP-a za Skupštinu grada Banjaluka.

“Ono što su protivnici najavljivali da će osvojiti 90 odsto opština, neka znaju da se to neće desiti. RS ne smije da sklizne u jednoumlje. Suština ove pobjede nije u tome da li je to iznio najviše PDP, Draško, ja ili neko drugi, suština je da se narod oslobodio straha. Ne postoji strah, i današnji izbori su to pokazali. Pokazali su još jednu stvar, kada neko pomisli da je na vrhu i da mu niko ništa ne može – to pada“, rekla je Trivić.

Dodala je da se raduje što RS ulazi u jednu eru u kojoj će svaki čovjek moći da misli i da se toga ne boji.

“Nadam se da će u Bijeljini biti tako, već imamo naznake gdje su oni proglašavali pobjede, a ipak ćemo pobijediti mi“, dodala je Trivić, prenose “Nezavisne“.

