Kandidatkinja se popela na banderu da bi se slikala pored svog plakata

Ponudila je i objašnjenje za svoj potez: Tvrdi – sve je nastalo iz sprdnje. Predstavila je sebe, svoj rad i za šta će se zalagati, prenosi “N1“.

Njen status prenosimo u cjelosti.

“Poštovani prijatelji, poznanici i rodbino,

vidim da je ova slika izazvala mnoge reakcije kako pozitivne tako i negativne. Pa red bi bio da objasnim, jer su me mnogi portali objavili, mnoge stranice itd.

Slika je nastala čisto iz sprdnje dok sam lijepila plakate za svoju predizbornu kampanju. Pošto sam veliki humorista mislila sam da se našalim na svoj račun i objavim ovu sliku kao vid šale i zezancije isključivo na svoj račun. Međutim, naišla sam na dosta dosta pozitivnih komentara, ali i onih negativnih. U svakom slučaju, hvala svim stranicama i portalima na objavi moje slike, jer su mi priuštili besplatnu reklamu.

Dobro sam se nasmijala komentarima i dobrim i lošim. Hiljadama zahtjeva za prijateljstvo i hiljadama poruka nije malo, znam da su mnogi tu zbog objava sa stranica humorističnog karaktera. Zahvaljujem se na dobroj i lošoj reklami, jer i loša reklama je dobra reklama. Iskoristiti ću ovaj trenutak pa da se predstavim narodu i iskoristim svojih 5 minuta.

Zovem se Kasima Hodžić, imam 23 godine. Živim u Živinicama, gdje ujedno i radim. Završila sam srednju Saobraćajnu školu kao Učenik generacije. Diplomirala sam na Tehničkom fakultetu odsjek saobraćaj. Uspješno već vodim posao 3 godine u Butiku Istanbul Still. Jedino što sa sigurnošću mogu reći a da mi ljudi to ne ospore jeste da sam veliki borac i veoma vrijedna osoba. Od svoje desete godine sam radila po pijacama vikendom (čak i na – 20 stepeni), pa sam poslije otvorila svoj butik i borila se da uspijem i budem dobra u svom poslu.

Jedino od svega ovoga što bi me moglo uvrijediti jeste da sam jedna od onih “što traže marku od roditelja za kafu”. Svi moji prijatelji i poznanici znaju da su me roditelji naučili da nema marke dok se ne zaradi. Hvala mojim roditeljima što su me od desete godine vodili po pijacama da radim i što sam danas ostvarila nešto što je meni sve. Ukoliko ne mogu pomoći ljudima radim na tome da im i ne odmognem.

Veliki sam humanista što su mnogi mogli vidjeti u proteklih nekoliko godina. Mlada sam osoba i nemam pozadinu iza sebe, ali sam borac i raditi ću na tome da izgradim nešto što će svima dobro doći. Ne mogu ništa obećati što neću ispuniti, jer narodu je dosta osoba koje obećavaju a ne ispunjavaju. Stranka u kojoj se trenutno nalazim je stranka poštenih ljudi i raditi ćemo na tome da ispunimo zahtjeve i potrebe ljudi i da im pomognemo ukoliko nam pruže podršku.

Još jednom da se zahvalim svima onima koji su mi pružili dosadašnju podršku i onima koji će mi pružiti podršku na izborima. Biti će jako teško ove godine dobiti glasove od ljudi, jer nas je mnogo na listama. Pozivam ljude da glasaju za osobe koje su obrazovane i za koje smatrate da se nećete pokajati što ste im dali glas. Nemojmo dozvoliti da nam opet isti ljudi vode državu i vlast i da se poslije žalimo kako nam je loše. Ne možemo napraviti promjene ako sami ne odlučimo da se promijenimo.

Truditi ću se da opravdam svaki svoj glas i da svaki glas ne bude uzalud.

Pozivam Vas da glasate za mene i stranku PDA i da nam date priliku i Vaše povjerenje.

Još jednom da napomenem da je slika bila samo način za zezanje, ali izgleda neki ljudi nisu u stanju da se zezaju dok ne isprozivaju nekoga. Dao Bog da nas je više ovakvih koji se zezaju na svoj, a ne na tuđi račun.

Hvala Vam još jednom i idemo PDA!“

Facebook komentari