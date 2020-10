Mektić: Dodik izgubio dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini

Prema Mektićevim riječima, Dodik ruši sve one koji mu stanu na put i to nije ništa novo.

”Mislim da Dodik ruši sve one koji mu stanu na put i to nije ništa novo, to nije neka nepozanica. On želi da bude apsolutni vladar u Bosni i Hercegovini i druge političke partije u koaliciji doživljava kao male satelite koji treba da ga prate. On je bez ikakvih konsultacija s političkom partnerima donosio razne odluke, štetne odluke, miješao se u kadrovsku politiku. On je krenuo sada i u tu priču, kad je došao u situaciju da mu Nenad Nešić nije htio biti takva vrsta političke partije koja bi slijepo pratila i izvršavala sve ono i provodila politku Milorada Dodika. On je kao i u slučaja Marka Pavića, cijepao tu partiju i kada to nije uspio da uradi, krenuo je u taj obračun. Jedan od tih frontova je da podijeli ponovo tu stranku. Koliko vidim, partija DNS ostaje cjelovita, kompaktna. Nije bilo nekih većih iskakanja”, ispričao je Mektić na početku razgovora.

Prema njegovom mišljenju, odlazak Nenada Nešića u prostorije MUP-a RS nije početak priče te da na tome neće stati.

”Mislim da neće stati na tom razgovoru, čini mi se da će obje stranke ići do kraja. Mislim da je sukob više zbog politike jer sada je Nešić kao lider DNS-a sklopio nekoliko koalicija s drugim partnerima u kojima nema SNSD-a i da je počeo da, da tako kaže, u nekim stvarima se kritički odnosi prema politici SNSD-a”, dodao je on.

Da li su sada Nešić i DNS poželjni za koaliranje s sadašnjom opozicijom među kojom je i Srpska demokratska stranka?

”Niko to zvanično nije rekao da je Nešić poželjan partner, barem što se tiče SDS-a. Mi smo razgovarali i imali nekoliko sastanaka s političkim subjektima u Republici Srpskoj. Prije ovog sukoba mi smo napravili nekoliko dogovora, ali vidio sam da je Nešić neki dan rekao da istupa iz onog srpskog kluba iz Parlamentarne skupštine BiH i da će djelovati kao nezavisni poslanik. Nije najavio da će prići nekom klubu nas koji smo u opoziciji. Ovdje je jako bitno i važno ko će pobijediti u ovom njihovom sukobu. Očigledno je da je ovo veliki problem za Milorada Dodika jer je dosad često puta potezao zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Izlaskom DNS-a nema više dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske”, naglasio je on.

Nakon što je DNS izašao iz koalicije u RS, Milorad Dodik najavio je da će se neke bezbjednosne službe baviti sa Nenadom Nešićem. To se i desilo – Nenad Nešić danas je u pratnji advokata bio u MUP-u RS, gdje je trebao biti saslušan.

Za N1 kaže da izjavu nije dao, da se saslušanje nije desilo, ali da će je dati nadležnom Tužilaštvu.

