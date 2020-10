Mirko Šarović: “U Mostaru želimo biti zajedno”

Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović sastao se u nedjelju u Mostaru s nosiocem liste “Ostajte ovdje –Zajedno za naš Mostar“ Veliborom Milivojevićem, te nosiocima područnih gradskih lista, predstavnicima Izbornog stožera i gradskog odbora SDS-a Mostar.

Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima Liste u proteklih mjesec i pol dana i značaju rezultata koje ona treba da ostvari na predstojećim lokalnim izborima u Mostaru 20. decembra ove godine.

Lista ”Ostajte ovdje-Zajedno za naš Mostar”, je jedinstvena lista mostarskih Srba koju su za lokalne izbore u Mostaru prijavili SNSD i SDS, a koju podržavaju i srpska udruženja. Njome će Srbi pokušati izabrati svoje predstavnike u Gradsko vijeće Mostara.

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je nakon sastanka kak je sporazum koji su oko izlaska na izbore u Mostaru potpisali sa SNSD-om važan trenutak za obje stranke, ali i Srbe u Mostaru.

Po njegovim riječima, njihov je interes da se Mostarci, prije svega Srbi, vrate u Mostar.

“Naš interes je da se Srbi vraćaju u Mostar, a ovo je temelj koji će omogućiti da autentični predstavnici Srba kreiraju budućnost, Mostara, a vjerujem sam da će se to i dogoditi- uvjeren je Šarović.

Mišljenja je da zajedništvo i dobar rezultat na izborima polučiti vraćanjem Srba u Mostar.

-Mislim da je naša obaveza da se to dogodi. Širom RS-a mi smo konkurentni, što je demokratski i to je politika, ali u Mostaru želimo biti zajedno. To je za dobro Mostara i našeg naroda – izjavio je Šarović.

Nosilac liste ”Ostajte ovdje-Zajedno za naš Mostar” Velibor Milivojević izjavio je kako je sastanak potvrda kontinuiteta potpore SNSD-a i SDS-a i jedinstva koje je postignuto.

-Siguran sam da će ovi izbori 20. decembra donijeti prekretnicu za Mostar i od ‘grada slučaja’ napraviti grad primjer ne samo za BiH nego i za regiju-zaključio je Milivojević.

Predsjednik Glavnog Izbornog stožera Grada Mostara liste “Ostajte ovdje – Zajedno za naš Mostar” Luka Petrović rekao je nakon sastanka kako su apsolutno suglasni da nepodjeljeni sa zajedničkom listom ulaze u izbornu kampanju.

On je podsjetio na to da rok za prijavu putem pošte ističe 6. oktobra u 24.00 h.

-To je vrlo važno jer mali broj Mostaraca, Srba, koji žive u Mostaru sveden na oko 4 400 ljudi, mada ih na biračkom spisku ima više te da pravo glasa ima mnogo više njih jer je po popisu stanovništva iz 1991. ovdje živjelo oko 28. 000 Srba – istaknuo je Petrović.

– Cilj nam je da nakon 20. decembra Srbi zauzmu konstitutivno mjesto i pomognu narodu koji se vratio i želi se vratiti. Apsolutnu podršku smo u tome dobil i od predsjednika SDS-a koji će prenijeti poruku da je važan izborni rezultat bez obzira tko prošao – dodao je Petrović.

Lokalni izbori u Mostaru će, nakon 12 godina, biti održani 20. decembra ove godine, prenosi “Fena”.

Facebook komentari