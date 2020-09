Varnice u Briselu: Dodik odbio da stane pored Džaferovića!

Sva tri člana predsjedništva danas u Briselu imaju niz sastanaka sa evropskim zvaničnicima. Kako se vidi na televizijskim snimcima, Sassoli je dočekao članove bh. predsjedništva tokom dolaska u zagradu Evropskog parlamenta.

No, prilikom fotografisanja uslijedile su i male varnice, prenosi “Oslobođenje“.

Sasoli je ponudio članova Predsjedništva da stanu ispred panoa za fotografiranje. No, Dodik je namjerno zaobišao Sasolija i stao s njegove druge strane, tako da predsjednik EP-a našao između njega i Komšića i Džaferovića.

Sasoli je rukom pokazao Dodiku da stane do druge dvojice članova predsjedništva ali je on to odbijao.

Saosli je još jednom ponovio gest rukom. No, Dodik je to ponovo odbio i pokazao rukom Sasoliju da on stane do Džaferovića.

Inače, uobičajeno je da se članovi Predsjedništva BiH sa stranim zvaničnicima fotografiraju na ovaj način, odnosno da taj zvaničnik stoji u sredini.

Ovom prilikom vjerovatno je namjera Sasolija, kao domaćina sastanka, bila da pokaže jedinstvo zemlje kroz tri člana Predsjedništva koja stoje jedan do drugog.

