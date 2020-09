Dodik: Da zavisi od Bošnjaka, ja bih sutra otcijepio RS, šta bi to učinilo Sarajevo?

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je dao intervju za zagrebački “Večernji list“. U intervjuu se Dodik osvrnuo na nedavni susret u glavnom gradu Hrvatske s predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem. Dodik kaže da s Milanovićem održava komunikaciju i da ga je susret s Plenkovićem posebno obradovao, istovremeno ističući da je odluka domaćina bila da na sastanak ne poziva i druga dva člana Predsjedništva, Šefika Džaferovića i Željka Komšića.

– Mislim da se Komšića, koliko ja to vidim kod Hrvata, doživljava kao nekoga tko eksploatira hrvatska nacionalna konstitutivna prava u BiH na vrlo podmukao način. Komšić ekskluzivno ta prava daje bošnjačkoj političkoj eliti. Moj je dojam da je, nakon dužeg vremena, hrvatski državni vrh postao svjestan te činjenice i da je potporom konstitutivnosti naroda apsolutno definirao svoju politiku odnosa prema BiH. U toj politici očigledno nema mjesta za Komšića, smatra Dodik.

Dodik je naveo kako je otišao u Hrvatsku da otvori komunikaciju i o nekim spornim pitanjima poput izgradnje Pelješkog mosta za šta tvrdi da susjedna država ima puno pravo, te Trgovske gore oko koje ističe da su prigovori BiH opravdani, te da u tom pogledu ne stoji izjava Izetbegovića da su nakon ove posjete odnosi dvije zemlje pogoršani.

– Izetbegovićeva izjava zapravo govori kako smatra da Bošnjaci predstavljaju BiH, a to nije istina. Ja u Zagrebu nisam govorio ni protiv koga, uključujući Bošnjake. Govorio sam isključivo o konstitutivnosti naroda, o potrebi da se ta prava poštuju.

Dodik je naveo da je s premijerom Plenkovićem razgovarao prvenstveno o izgradnji mosta na Savi, a da Bošnjaci imaju „problem u glavi“.

– Jašu na tome da se predstavljaju kao žrtve i imali su simpatije u regiji i svijetu. No, pokazalo se da to nije baš tako. Ne može neko na temelju toga što misli da je žrtva, imati pravo raditi što želi. E, tako ne može!

Dodik je istakao da je njegov osnovni cilj očuvati konstitutivnost naroda u BiH, a da u Predsjedništvu pored njega sjede „dva bošnjačka člana“.

– Kada dođem u Predsjedništvo BiH, tamo su dva bošnjačka člana. Komšić se samo formalno zove hrvatskim članom, no više inicijativa u interesu bošnjačkog naroda i bošnjačke političke elite dolazi od Komšića nego od Džaferovića. To nije zdravo, nije fer. Ja to ne želim Bošnjacima, ni Srbima, ali ni Hrvatima. Hrvati trebaju imati svoga autentičnog predstavnika. Ako se to ne dogodi, BiH nema razloga dalje nastaviti živjeti.

Na pitanje kako tumači izjavu Izetbegovića da Bošnjaci u BiH trpe „teror“ manjine, Dodik je naveo da to šalje poruku da on Hrvate ne smatra konstitutivnim narodom:

– BiH ne bi bilo da nije u njezinim temeljima ravnopravnost dvaju entiteta i triju konstitutivnih naroda. Ne manjina! Ja razumijem i gospodina Čovića, koji želi razgovarati, ali je očigledno da od tih razgovora neće biti ništa. Hrvati će morati predložiti neku varijantu od koje se neće odustati.

Historija nas uči da smo uvijek kada se ugrožavalo pravo konstitutivnih naroda imali burna vremena. Što se tiče Hrvata, stvari su dovedene do zida. Pogubna je varijanta i podvala Hrvatima i Srbima koju guraju Bošnjaci o građanskoj državi, jer toga nikada na ovim prostorima nije moglo biti. Zamislite, stranka Alije i Bakira Izetbegovića zauzima se za građansko uređenje. Ja ne razumijem kome oni to mogu podvaliti. S druge strane, Hrvati i Srbi inzistiraju na konstitutivnosti naroda i paritetu iz Daytona dok se drukčije ne dogovorimo. Sada imate jedan narod koji želi realizaciju “građanske” priče, a druga dva naroda to ne žele. To su Srbi i Hrvati. Ako se na tome bude inzistiralo, vjerojatno će predstavnici tih dvaju naroda donijeti zajedničku deklaraciju i tražiti da iziđu iz BiH jer im se osporavaju prava zajamčena ustavom i Daytonskim mirovnim sporazumom, smatra Dodik.

Dodik tvrdi i da su tvrdnje o mogućnosti rata u slučaju otcjepljenja „obične gluposti“.

– Ja bih to učinio još večeras, što se njih tiče. No, nisu oni problem, nego realni međunarodni odnosi. A zanima me i šta bi učinilo Sarajevo. Evo, recimo, Izetbegović je čuo da ja i Čović ne želimo kršenje Ustava i osporavanje Dejtona te povlačimo potez o izlasku iz BiH. Izetbegović ode u Predsjedništvo, tamo nema mene i ne može angažirati vojsku ni protiv Banjaluke ili Mostara. Ako bi se vojska upotrijebila, imali bismo posve drugu situaciju. Ne može poslati ni policiju u Mostar ili Banjaluku. Federalna policija ne može prijeći entitetsku granicu, niti iz jednog kantona u drugi. S vođom bosanskih Srba i članom Predsjedništva BiH o odjecima posjeta Zagrebu Federaciji BiH. Mi ovdje želimo donositi političke odluke, a oni prijeteći ratom žele zadržati svoje pravo da budu tutori i da majoriziraju druga dva naroda u BiH. Ako žele “Bosnu” kao većinski narod, onda moraju dati mnoge koncesije.

Dodik je istakao i da ga BiH po svemu podsjeća na Jugoslaviju:

– Odnos unutarnjih snaga gotovo je identičan. Glavni narodi bivše Jugoslavije bili su Srbi, Hrvati i Muslimani, kasnije Bošnjaci. Da su Hrvati i Srbi postigli dogovor u bivšoj Jugoslaviji, ona se ne bi raspala. Hrvati sada imaju svoju državu, Srbi imaju dvije države, Srbiju i Republiku Srpsku. To su realnosti. Sada uspoređujući to stanje, vidimo aroganciju većinskog naroda. U nekim dijelovima Srbi su se toliko arogantno ponašali u godinama raspada Jugoslavije da su dali pravo drugima da pronađu razloge za izlazak iz Jugoslavije. Bošnjaci su još gori. Oni u svojoj aroganciji čak osporavaju postojanje drugih naroda. Ja preko Izetbegovićeve uvrede Hrvatima da su manjina ne bih prešao, rekao je Dodik.

