Komšić o Dodikovoj reakciji na glasanje o Kosovu: “On će srbovati i srbovati, a neće biti ništa”

Zahtjev člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da naša zemlja izmjesti svoju ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalem je odbijen, dok su na drugoj vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić glasali za priznavanje nezavisnosti Kosova.

Pitanje Kosova će ponovo biti na dnevnom redu Predsjedništva BiH, te ukoliko ishod glasanja bude isti, Dodik će imati priliku pokrenuti vitalni entitetski interes.

– Ako to bude tako kako je do sada bilo, za očekivati je da će Dodik tražiti posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a, vjerovatno iznoseći one poznate stavove gdje se povezuju Kosovo i BiH, odnosno status RS-a i Kosova, što je po meni van svake pameti i jedna rizična priča koja može eskalirati u priču o secesiji u BiH. Svi znate kuda bi sve to vodilo i u kakav krug pakla ulazimo sa tom pričom i u kakav krug zla možemo ući sa tom pričom – izjavio je Komšić.

Komšić je, govoreći o statusu Kosova, kazao da je nezavisnost te države realnost.

– Ako već u BiH uplićete ono što su Vučić i Hoti dogovorili, dajte da budemo dosljedni. Hoćete da kažete da je uredu zahtjev da BiH premjesti ambasadu? Nema šanse da se to desim bar dok je odnos snaga u Predsjedništvu ovakav kakav je. Kosovo je realnost. Kosovo je nezavisna država i svi mi to znamo. Bježati stalno od toga šta će Dodik u Narodnoj skupštini RS-a reći, a svi znamo šta govori i šta misli, po meni je politika noja koji gura glavu u pijesak pred bilo kakvom opasnošću. Nek sve izađe na vidjelo – kazao je Komšić.

Odgovarajući na upit o mogućim posljedicama ovakvoh ishoda glasanja u vezi sa statusom Kosova, Komšić je konstatirao da se ništa neće promijeniti.

– Šta će se desiti? On će izaći tamo i srbovati, srbovati i srbovati i šta će biti? Neće biti ništa. Ponavljam vam. Kosovo je nezavisna država. Mi odlučili da raspravljamo o tome sad, nakon deset ili 50 godina, opet će se svesti na isto pitanje – izjavio je član Predsjedništva BiH.

Komšić je kazao da sa Dodikom nije razgovarao o nacionalnoj grupi predmeta, odnosno o učenju bosanskog jezika u školama u entitetu RS.

– Ja sam mislio da se to može rješavati na jedan ljudski način. Onda je Dodik jasno saopćio svoj stav, nedvosmisleno je rekao šta misli. Po meni je ono ružno što je rekao, ali uredu. Ima čovjek pravo i na takav stav. Mi ćemo sada ići pravnim putem da tu stvar rješavamo. Našli smo modalitet, našli smo ko će pravno zastupati bez ikakve naknade. Idemo prema Sudu za ljudska prava u Strazburu. Raspravljati nakon onoga što je on rekao, da se bosanski na srpskom jeziku zove bošnjački, to je iluzorno. Nećemo se ponižavati – poručio je Komšić.

O Dodikovoj posjeti Zagrebu u Predsjedništvu BiH, dodaje, nije razgovarano, prenosi “Faktor“.

