Milorad Dodik: “Pokrenut ću vitalni nacionalni interes na prijedlog odluke o priznanju Kosova”

Dodik je potvrdio da na današnjoj vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH nije usvojen prijedlog odluke o priznanju BiH Kosova jer je on bio protiv toga.

On je naveo da će se o ovom pitanju izjasniti Narodna skupština Republike Srpske.

Dodik je potvrdio i da je odbijen njegov zahtjev za izmještanje Ambasade BiH iz Tel Aviva u Јerusalim. On smatra da je važno da Ambasada bude premještena.

“To je važno jer je to dokaz prijateljstva prema BiH i prema Srbija, Izraelu, i smatram da treba podržati napore da odredi sjedište i da se to poštuje”, istakao je Dodik.

On je podsjetio da su druga dva člana Predsjedništva BiH bila protiv tog prijedloga.

“O dnevnom redu se ne glasa, nego se to prihvata. Šefik Džaferović i Željko Komšić su glasali protiv, ja sam bio za. Vidjećemo sta će biti sa sudbinom ovog prijedloga i kako će se to kretati”, naveo je Dodik.

Dodik je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da je na današnjoj redovnoj sjednici Predsjedništva BiH razgovarno o pandemiji virusa korona, navodeći da je BiH ušla u globali proces nabavke vakcine.

On je rekao da je jedna od tema bila i migrantska kriza, ističući da će biti angažovan dodatni broj pripadnika Granične policije u cilju sprečavanja ilegalnih migracija.

On je dodao kako će dati nalog svim šefovima diplomatsko konzularnih predstavništava da otvore knjigu žalosti povodom smrti prvog predsjednika NSRS, ratnog zločinca Momčila Krajišnika.

Dodik je rekao da su druga dva člana Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, na današnjoj vanrednoj sjednici, odbili njegov prijedlog da se minutom šutnje oda počast zločincu Krajišniku, pišu “Vijesti“.

