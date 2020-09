Komšić i Džaferović glasali da BiH prizna Kosovo, Dodik očekivano bio protiv

“Priznanje Kosova kao nezavisne države gospodin Dodik nije prihvatio, glasali smo 2-1 za tu odluku. Dodik je bio protiv i to će biti tema narednih sedmica. Za očekivati je da će Dodik tražiti sjednicu NSRS-a i iznositi one teme gdje se povezuju Kosovo i RS. To je rizična priča koja može eskalirati u priču o secesiji i pretpostaljam da svi znate kuda bi to vodilo“, kazao je Komšić.

Ova odluka o priznanju Kosova nije konačna, dogovoreno je da se ide u drugi krug glasanja na sljedećoj sjednici, a ako rezultat glasanja ponovo bude 2-1, očekuje se da će Dodik povući pitanje vitalnog entitetskog interesa i tačku o priznavanju Kosova uputiti u NSRS, gdje je već izvjesno da će dobiti podršku.

Kada je riječ o drugoj vanrednoj sjednici na kojoj se glasalo o premještanju Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalem, Dodik je očekivano kao inicijator to podržao, dok su Komšić i Džaferović bili protiv.

“Nismo to podržali, naravno, jer bi to bilo, između ostalog, protiv rezolucije UN-a i BiH je podržala tu rezoluciju. Znači da bi premještanjem ambasade BiH prekršila tu istu rezoluciju. Onda zamislite kako se na to gleda u arapskim zemljama“, kazao je Komšić.

Rekao je i da se Dodik pozvao na sporazum u Washingtonu i uplitao ono što su Aleksandar Vučić i Abdulah Hoti dogovorili i da shodno tome bude dosljedan i u pogledu Kosova.

“Kosovo je realnost, Kosovo je nezavisna država i svi mi to znamo. Bježati od toga šta će Dodik reći mi je malo politika noja koji gura glavu u pijesak pred opasnosti“, rekao je Komšić dodavši da svako ko se plaši odluka poput priznanja Kosova ne treba da sjedi u Predsjedništvu BiH.

Kada je riječ o “Malom Šengenu” Predsjedništvo je podržalo odluku, ali da se dobro ispita kako je ta saradnja zamišljena. Naloženo je da Vijeće ministara analizira i izvijesti Predsjedništvo šta bi pridruživanje toj inicijativi značilo za BiH, kako korespondira s drugim inicijativama u regiji i slično.

Upitan za situaciju u kojoj djeca bošnjačke nacionalnosti ne mogu učiti bosanski jezik u Liplju kod Zvornika, Komšić je kazao kako se nadao da se to može riješiti na ljudski način, ali je onda čuo stav Milorada Dodika.

“Dodik je nedvosmisleno rekao svoj stav, prema mom mišljenju je ružno ono što je rekao. Nakon toga što je rekao da se na srpskom bosanski jezik zove bošnjački… pa nećemo se ponižavati“, poručio je Komšić.

On je također kazao da će ta stvar biti pravno riješena i da je već unajmljen advokat, a da će problem ići na Međunarodni sud u Strazburu, piše “Klix“.

