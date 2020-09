Bez pomaka na sastanku Izetbegovića i Čovića, novi razgovori nakon izbora u novembru

Bez konkretnog dogovora završen je još jedan sastanak predsjednika stranaka Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragana Čovića, a na kojem je razgovarano o izmjenama Izbornog zakona BiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Izetbegović je izrazio očekivanje da HDZ odustane od mehanizama kojim zaustavlja popunjavanje Ustavnog suda Federacije i formiranja vlada, dok se Čović nije obratio javnosti.

Lider SDA je rekao i da se nastavak pregovora treba očekivati nakon lokalnih izbora, planiranih u novembru ove godine.

Smatra da je prvo potrebno implementirati izborne rezultate iz 2018. godine, a tek onda razgovarati o izmjenama Izbornog zakona

“Dvije godine smo bez Federalnog nivoa vlasti. To treba uraditi prije lokalnih izbora. To što se dvije godine ne implementiraju rezultati na federalnom nivou obesmišljuje same izbore. Čemu izmjene Izbornog zakona ako nećemo implementirati rezultate izbora”, rekao je Izetbegović.

Podsjećamo, u Mostaru je sredinom juna održan sastanak delegacija Evropske unije, ambasadora SAD-a i Velike Britanije sa šefovima HDZ-a BiH i SDA, koji je rezultirao sporazumom o izbornom modelu za Grad Mostar. Potpisali su ga stranački lideri Dragan Čović i Bakir Izetbegović, te predsjednici gradskih organizacija HDZ-a i SDA, Slaven Zeljko i Salem Marić.

