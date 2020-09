Lagumdžija imenovan u UO Istorije AI Svjetskog udruženja vještačke inteligencije

“Većina članova Upravnog odbora, među kojima polovina dolazi s Harvarda i MIT-a, su profesori i istraživači s vodećih svjetskih univerziteta iz kompjuterskih nauka i disciplina usmjerenih na ukupne društvene i ekonomske promjene koje proizvodi razvoj vještačke inteligencije”, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ovo imenovanje je uslijedilo nakon izlaganja profesora Lagumdžije zajedno sa Vintom Cerfom, utemeljiteljem, “ocem” interneta, prije dvije sedmice, konferenciji Ujedinjenih nacija i Boston Global Foruma “UN 2045: Novi Ekonomski model i budućnost vještačke inteligencije”.

Dva člana Upravnog odbora su dobitnici Turing nagrade, poznate kao “Nobelova nagrada iz kompjuterskih nauka”.

U saopćenju se navodi da je inovativna mreža AIWS-a utemeljena od Boston Globalnog Foruma, Instituta Michael Dukakis, Vlade Američke države Masačusets i MIT.

AIWS radi na identifikaciji, publikovanju i promoviranju principa pravedne aplikacije vještačke inteligencije kroz razvoj aplikacija i rješenja baziranih na ovim principima prilikom korištenja u politici, administraciji, zdravstvu, obrazovanju, transportu, nacionalnoj sigurnosti i drugim područjima.

U narednom periodu AIWS će nadzirati razvoj i upotrebu vještačke inteligencije od vlada, korporacija i neprofitnih organizacija kako bi se utvrdilo koliko su komplementarne s pravilima i standardima definiranim u AIWS Novom Društvenom Ugovoru 2020 u doba vještačke inteligencije (New Social Contract in the Age of Artificial Intelligence).

Na ovom radi grupa autora pod okriljem AIWS-a i služit će za identifikovanje društveno štetnog djelovanja i korištenja vještačke inteligencije kroz publikacije i preporuke na bazi kredibilnih izvještaja. Nakon intenzivnih dvogodišnjih konsultacija uskoro se očekuje usvajanje dokumenta (Social Contract 2020) na zajedničkom skupu Svjetske liderske alijanse i Boston Globalnog Foruma.

Facebook komentari