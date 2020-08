Milorad Dodik: “U RS neće biti stacionirani migranti”

– Mislim da se ništa neće dobiti što se vraćaju migranti iz Unsko-sanskog kantona prema Republici Srpskoj jer je činjenica, da čim izađu iz autobusa, vraćaju se u ovaj kanton. Oni ne žele da ostanu ovdje, a to što neke političke partije iz FBiH žele da koncentrišu migrante, drugo je pitanje – naglasio je Dodik i dodao:

– Oni ne žele da ostanu ovdje, to što sad ovdje iz Federacije hoće nama da prebace da mi pravimo ovdje punktove, odnosno sabirne centre, da mi brinemo o njima, to je naravno propala stvar. Oni savršeno dobro znaju da se to neće desiti – kazao je Dodik, prenosi “Avaz“.

On je pojasnio da je ulazak prema Evropi najlakši kroz Unsko-sanski kanton, a naš zadatak je bio da spriječimo migrante da vrše torturu nad ljudima u RS što smo ispunili.

Kako je kazao, u strukuri migranata najviše je onih iz Pakistana, ima ih čak i iz Maroka. Јedan od zaključaka sa posljedne sjednice Predsjedništva je da Vijeće ministara sa svim zemljama potpiše sporazum o readmisiji, odnosno povratku migranata u matične zemlje.

– Ova zemlja ima neke vjerske ugovore, ali nikada nije sa BiH imala ugovor o readmisiji, kao ni Maroko – kaže Dodik.

