Mostar: SDA, SBB-a, DF-a, SBiH-a i BPS-a usaglasile su zajedničku platformu za nastup na predstojećim lokalnim izborima

Ahmed Džubur iz DF-a istakao je na konferenciji za medije kako su principi opšteprihvatljivi, te kako vrijednuju sve što je važno za Grad Mostar.

– Iskreno se nadamo do će krajnjeg roka, odnosno 1. septembra, tu biti još stranaka, rekao je Džubur, dodavši da su podršku sporazumu pružili i Građanski savez, odnosno novi predsjednik stranke Muhamed Fazlagić, kao i da ju je najavio i SPD.

– Bezrezervnu podršku koaliciji dalo je i 47 nezavisnih intelektualaca, od kojih su većina doktori nauka i magistri. Nadamo se, u interesu Mostara, da će platforma koju čini pet stranaka s današnjim danom biti šira do septembra, kada moramo završiti posao, dodao je Džubur.

Najavio je da će u narednom periodu biti održana još tri ili četiri sastanka na kojima će biti definisane još neke sitnice.

Člana pregovaračkog tima SDA Šerifa Špagu raduje je što je na oba sastanka razgovarano o stvarima koje su od interesa, kako je rekao, za sve građane Mostara, kao i da su određene nestranačke stvari stavljene u drugi plan.

– Radimo na konsensuzu po svim pitanjima, dogovarajući se bez ikakvih problema. Smatram da je to formula da koalicija, koja će, nadam se, do 1. septembra dobiti još članova, bude pobjednička na izborima u Mostaru, poručio je Špago.

Smatra kako se mora stvarati duh tolerancije i saradnje i s drugim strankama koje ne budu dio ove priče, jer će se sve su prilike i u Gradskom vijeću morati dogovarati i razgovarati u interesu boljeg stanja u gradu.

