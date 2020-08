Milo Đukanović: Ne razumijem one koji su se opredijelili da crkvi odijenu političko ruho

“Ja na poziciju predsednika nisam došao ni zato što nisam vernik, niti bih došao da sam kojim slučajem vernik kada bi mi to bila jedina referenca. Došao sam zbog podrške građana Crne Gore i poverenja u nešto što sam do sada radio u Crnoj Gori”, kazao je Đukanović sinoć u intervjuu za TV Pljevlja.

On je istakao da je, bio vernik ili ne, veliki poštovalac istorije Crne Gore uključujući i onaj deo istorije koji pravoslavna crkva ima u Crnoj Gori.

“Dakle, poštovalac sam pravoslavne crkve koja je jako doprinosila uspesima Crne Gore u nekom prethodnom periodu. Poštovalac sam onog iskustva koje imamo sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom i logično je da ću prema ulozi crkve u našem društvu uvek imati potreban senzibilitet i potrebno poštovanje. Baš zbog takvog odnosa ne razumijem one koji su se opredelili da crkvi odenu političko ruho i da je uvedu u političku trku, predizbornu trku, čime po meni zaista ugrožavaju nešto što je vrednost koja ne sme biti dnevno politizovana i ne sme biti prljana u političkim, posebno političkim predizbornim predračunima”, kazao je Đukanović.

Kako je dodao, oni koji su se odlučili da crkvu uvedu u predizbornu kampanju samo su joj učinili lošu uslugu.

“Upozorio sam na to, ne jednom do sada. Međutim, rekao bih da su i najviši crkveni velikodostojnici u Crnoj Gori, sa radošću prihvatili tu ponudu i da danas sa posebnom strašću šalju svoje političke poruke i da deo tih otrovnih političkih strela je upravo okrenut ka Demokratskoj partiji socijalista i vladajućoj koaliciji”, rekao je on.

Kako je Đukanović naveo, njihov zadatak je da pobede suprostavljenu političku ponudu pa makar u svom sastavu imale crkvu i da će sprovesti zakon o slobodi veroispovesti.

Facebook komentari