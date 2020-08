Asim Kamber pozitivan na koronavirus: Imao sam tešku groznicu

Asim Kamber (SDA), zastupnik u Paralmentu FBiH pozitivan je na koronavirus. On je ovu informaciju zvanično dobio sinoć iz epidemiološke službe Kriznog štaba Općine Sanski Most.

– Tačno je da sam pozitivan na koronavirus. Ono što me pomalo iznenadilo, jeste da je ministrica zdravstva Unsko Sanskog kantona Nermina Ćemalović još jučer pojedinim medijima dala informaciju da sam ja pozitivan na koronavirus. To do sada nije bila praksa, šta su htjeli i šta im je cilj, nije mi jasno. Virus ne bira žrtve i svuda je oko nas – kaže Kamber za “Avaz“.

Otkrio nam je da je krizni period iza njega.

– Ja sam prethodnih dana osjećao jednu sveopću slabost. Imao strašnu groznicu. Nadam se da neće biti težih faza i da je to iza mene. Ovom prilikom bih zamolio sve građane da se pridržavaju uputa ljekara i stručnjaka i da se ne opuštaju jer je virus izuzetno opasan a pri tome je nepredvidiv i nema pravila – dodaje Kamber.

Na kraju je naglasio da je zaraza koronavirusom posljedica posla kojim se intenzivno bavi posljednjih sedmica.

– Veliki broj kontakata s ljudima i priprema za lokalne izbore su učinili svoje – kaže Asim Kamber.

