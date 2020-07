Milorad Dodik: “U četvrtak imenovanja, podržat ćemo prijedloge”

“Tražimo da nam se osigura mjesto savjetnika i da se komisije za gradsko područje definiraju tako da se u donošenju odluka osigura ravnopravan pristup. U vezi ove teme nismo imali problema u dogovoru“, rekao je Dodik, prenose “Vijesti“.

Kada je riječ o imenovanjima, Dodik je rekao kako ostaje raspodjela koju su ranije dogovorili, ali da su moguće i promjene ukoliko partneri između sebe dogovore rotaciju.

“Dogovorili smo se da će predsjedavajući Vijeća ministara u četvrtak staviti sva imenovanja na dnevni red i predložiti kandidata za ministra sigurnosti. Proceduru su završene za SIPA-u, OSA-u i direktora zatvora. Treba se rehabilitovati sistem u kojem se ne osporava ono što je dogovoreno i ono što svakom pripada i u to smo ušli žestoko. Ako bošnjačka strana ima pravo da nekoga imenuje neka to uradi i tako je za i srpsku i hrvatsku stranu, i to se treba poštovati. Ima ljudi koji su perosonalno neprihvatljivi jednim, drugim ili trećim, ali kada bi ušli u to nikada nikoga ne bi imenovali“, rekao je Dodik dodavši da će podržati prijedloge bošnjačke strane za pozicije koje im pripadaju.

Kazao je kako jedino pitanje koje nije razjašnjeno jeste Centralna izborna komisija jer “SDA ne želi da razgovarao o tome“.

“Mi je smatramo nezakonitom. Ipak, mi ćemo poštovati sve izbone rokove i spremni smo izaći na izbore jer smo sigurni u pobjedu. Budžet bi trebao biti usvojen do 21. ovog mjeseca i time se stvara osnov za održavanje lokalnih izbora. SDA i HDZ su saglasni da se izbori moraju održati i u Mostaru te se razmatra da se svi zajedno održe u prvoj polovini decembra. Mi samo tražimo da odluke budu u skladu sa zakonom“, rekao je Dodik.

Na informacije o tome da bi se Zakon o VSTV-u mogao usvojiti, kazao je da od toga nema ništa jer traže cjelovitu reformu pravosudnog sistema kao i sistema javnih nabavki poručivši da neće biti kozmetičkih promjena kako bi zadovoljili strance.

Na pitanje da li je SNSD zainteresovan za poziciju direktora UIO BiH, Dodik je rekao da jeste te da će, ukoliko dođu u poziciju, pregovarati, prenose “Vijesti“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari