Izetbegović o suludim pomjeranjima granica BIH: Republika Srpska nije nikakva država

Mi smatramo da je važno da svi poštuju teritorijalni integritet Srbije i da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih ostalih. Niko ni na koji način ne treba kršiti bilo čiji teritorijalni integritet – kazao je tada Vučić.Godinu dana kasnije, a nakon nedavno održanih izbora, najavljen je nastavak pregovora o Kosovu i mogućnosti razmjene teritorija između Srbije i Kosova. U tu priču se ponovo silom uvlači i Bosna i Hercegovina.

Vučić je vješto prije nekoliko dana u intervju za “Dnevni avaz” izbjegao direktan odgovor na pitanje hoće Srbija koristiti Republiku Srpsku u rješavanju pitanja Kosova i Metohije. Po njemu je to sve toliko komplikovano na različite načine da ne bi mogao o tome da govori.

Zato se začudim kad od pojedinih bošnjačkih političara vidim kada im srce krene i kažu: “Kosovo je za nas nezavisno”. To je najmanje trebalo da se čuje od bošnjačkih političara. Јer, kako ćete da objasnite političarima u Republici Srpskoj nešto drugo. Pustite da to riješe kompromisnim putem Beograd i Priština – poručio je on.

Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije i dopredsjedavajući Državnog doma naroda, u intervjuu za Hayat TV, sinoć je, komentirajući stalno najavljivanje pomjeranja granica BiH, kazao kako o tome nema govora. Granice BiH se ne mogu pomjeriti ni za jedan pedalj!Ne znam da nas mogu silom u išta uvući. Šta će raditi Kosovari i Srbi to se nas ne tiče, iako ne vjerujem da će razmijeniti teritorij. Ono što je poveznica jeste da su isto ili slično uradili Kosovu i BiH, napravili zločin. U BiH su uradili genocid, zato entitet i RS postoje samo zahvaljujući Ustavu, a to nikakva država nije. Zato trebaju se pomiriti s time da žive s nama i da od razdvajanja nema ništa – naglasio je Radončić u intervjuu za našu televiziju.I ranije je, kada je također gostovao u našem programu, kazao kako je pozvao bivšeg ministra Fahrudina Radončića da ostane u državnoj vlasti, ali ju je on ipak napustio.

Pojasnio je zašto uvijek pojedinci pokušavaju narušiti odnose između Radončića i njega.Mislim da su velike šanse da ostatak federalne vlasti ostane, tu je nekih 90 posto vjerovatnosti. Neko tu ne miruje i pokušava da razori naše odnose, a to rade oni kojima smeta sloga kod Bošnjaka. To se radi decenijama kada su naši odnosi u pitanju – kazao je Izetbegović,piše Hayat

