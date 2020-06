Oštra rasprava u Domu naroda, Izetbegović napustio sjednicu

Inicijativa je to delegata Kluba Bošnjaka Denisa Bećirovića (SDP) koji je u obraćanju delegatima kazao da je migrantska kriza ozbiljan problem te je krajnje vrijeme da se tako ozbiljno pitanje počne rješavati, podsjećajući da je ovu inicijativu uputio u parlamentarnu proceduru još 16. oktobra prošle godine.

”Trebalo je osam mjeseci da bismo imali to danas na dnevnom redu, da je sreće, za pet dana bismo o tome raspravljali s obzirom na stanje. Moramo reći kako se čuva državna granica, ima li krijumčarenja, ali i šta je učinjeno da se to onemogući”, podvukao je Bećirović, javlja “FENA”.

Upitao je da li će delegati iskazati pasivnost i hroničnu nezainteresiranost ili će pokazati spremnost da se o tome argumentirano razgovara, dodajući da su svi na ispitu, a važno je utvrditi odgovornost.

Delegat Kluba Hrvata Zlatko Miletić pozvao je da se pomogne i pokaže humanost prema onima koji bježe iz zemalja ratom zahvaćenih, ali ekonomske migrante koji dolaze iz drugih zemalja kakvih je oko 6.000 u BiH i samo 15 posto ih je zatražilo azil, potrebno je vratiti u zemlje odakle dolaze, smatra.

Za delegatkinju Kluba Hrvata Marinu Pendeš (HDZ) inicijativa nije način da se rješava ovo pitanje nego je potrebno povećati budžet Graničnoj policiji, dodajući da se taj problem mora rješavati na istočnoj granici.

Dodala je da se traži cjelokupna informacija od Vijeća ministara BiH u kojem trenutno nema ministra sigurnosti nakon što je Fahrudin Radončić podnio ostavku na to mjesto, a s tim se složila delegatkinja Kluba Srba Dušanka Majkić (SNSD) uz opasku da su Bošnjaci snose najveću odgovornost za ovakvo stanje.

Kaže da je bivši ministar sigurnosti Fahrudin Radončić uložio energiju da se riješi pitanje povećanog priliva migranata, ali Majkić tvrdi da nije imao podršku Bošnjaka jer je pakistanski ambasador u BiH imao više podrške od njega.

Odgovorio joj je prvo Bećirović koji ju je podsjetio da ne živimo u srednjem vijeku niti u plemenskoj državi nego da postoje organi države koji trebaju odgovoriti na to pitanje uz odgovarajuće i konkretne mjere.

Dopredsjedavajući Doma Bakir Izetbegović (SDA) upozorio je Majkić da 99 posto problema migranata snosi Federacija BiH te da on ne optužuje srpski narod što migrante tjera u FBiH i izvan Republike Srpske te ju je pozvao da kaže šta to nije uradio bošnjački establišment.

Pozvao ju je i da javno kaže šta je krivica pakistanskog ambasadora, a Majkić se ispravila te potom optužila, kako kaže, bošnjačku stranku SDA da pitanje migracija ne želi riješiti dodajući da je propao pokušaj da se pakistanske migrante vrati u domovinu.

”Vi kažete vjerovatno SDA i temeljite svoje izlaganje na bazi onoga što sumnjate i pretpostavljate na bazi toga što je predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović primio ambasadora nakon što mu je zaprijećeno da bude persona non grata i ništa niste konkretno rekli”, odgovorio je Izetbegović.

Istaknuo je da ne može dopustiti da besmislice koje su izrečene ostanu nerazjašnjene. Podvukao je da su preko Turske, Grčke, Srbije, Makedonije i drugih zemalja prošli migranti koji sada prolaze kroz BiH gdje je izrečeno da su bošnjački predstavnici krivi za to i upitao da li neko optužio predsjednike ovih država što migranti prolaze kroz njih.

”Da li se iko prema njima odnosio šovinistički kako se prema migrantima ovdje neki odnose, da se kaže da je to muslimanski narod i hajte vi kod Bošnjaka. U Srbiji predsjednik Aleksandar Vučić to nije rekao hajte vi u Sandžak, a onda optužite jedan narod i njegove predstavnike za to. To je potpuna besmislica ne mogu ostaviti da se na tome završi”, kazao je Izetbegović i napustio sjednicu.

Dopredsjedavajući Doma Nikola Špirić (SNSD) upozorio je da je mnogo podjela u ovoj državi te da migrantska kriza ne bi trebala da nas dodatno dijeli. Na usvajanje je predložio zaključak kojim od Doma traži plenarnu, zajedničku sjednicu oba doma PSBiH, a materijal da pripremi Vijeće ministara BiH.

Dopredsjedavajući Doma Dragan Čović (HDZ) upozorio je na ozbiljne razmjere ove krize te je kazao da migrantska kriza nije teret bošnjačkog naroda i ko god to kaže to ne odgovara stvarnosti, ali istina je da područja gdje najviše žive Bošnjaci ispaštaju zbog ovoga to je tačno.

”Istina je i da većina ili svi migranti koji ulaze u BiH su s područja zemalja koje možemo povezati na neki način sa islamskom vjerom što unosi spekulacije o kojima mi danas ne bismo trebali raspravljati nego tražiti rješenja”, zaključio je Čović.

Inicijativa nije podržana, ali je jednoglasno usvojen zaključak koji je predložio Špirić, pa bi se sada trebala organizirati zajednička sjednica oba doma o pitanju migracija.

