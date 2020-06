Radončić razočaran izlaskom Novalića iz pritvora: “Neću biti u ministarstvu sigurnosti ako će se ohrabrivati sistemski kriminal!”

“Odbrana i Tužilaštvo su dvije ravnopravne strane pred Sudom i u tom smislu i odluke Suda ne treba komentirati. Ja sam prvi rekao da treba dozvoliti premijeru da se brani sa slobode znajući koliko to može da usložni situaciju u Vladi Federacije. S druge strane, nedopustivo je ako neko misli da jedan eklatantan kriminal, gdje je neko pokrao i uništio 10,5 miliona KM pomoći i to su uradile nekompetentne ličnosti, nekompetentne firme, to je oprema koja ne samo da je pogrešna nego je i opasna po građane, treba da se izvuče na bazi političke vike da je istraživanje korupcije udar na jedan narod. Korupcija mora da bude istražena i ja neću biti u Ministarstvu sigurnosti ako će ovdje pobijediti tendencije koje će ohrabrivati kriminal, i to sistemski kriminal koji je opasan za svaku zemlju na način da mi to pretvaramo u zaštitu nacionalnih interesa”, rekao je Radončić.

Napomenuo je da je to njegov prvi stav u ovome trenutku, a o tome šta će kasnije uraditi, obavijestit će javnost, prenosi “Slobodna Bosna“.

“Ministarstvo sigurnosti mora napraviti ambijent da pravosuđe koje je prema meni znalo da bude veoma, veoma nepravedno, radi apsolutno neovisno i bez političkih pritisaka”, dodao je Radončić.

Na novinarsko pitanje o nabavci pokretne bolnice u RS-u, Radončić je kazao:

“Sve treba da se istraži, svaki eventualni kriminal koji se dogodio u najemotivnijem trenutku pandemije, opće bolesti, treba da se istraži do kraja, ali bez političkih pritisaka.”

Radončić je potvrdio novinarima da su glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić i njena porodica dobili prijetnje smrću.

“Zato sam danas nervozan. Sinoć sam odmah zvao direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Vilića i tražio da pojača zaštitu tužiteljici Tadić i njenoj porodici. Tražio sam informacije i od direktora OSA-e i nadam se da ću ih danas dobiti. Poziv političara na linč bilo koje osobe iz pravosuđa je nešto što ja potpuno odbacujem”, kazao je Radončić.

On je kazao da “ne možemo živjeti u zemlji gdje možete da potpuno nesankcionišete prijetnje glavnoj tužiteljici, a to se radilo i sudijama u prvom i drugom postupku mog slučaja”.

