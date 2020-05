Tužilaštvo traži 30 dana pritvora za Novalića: Šta mu se stavlja na teret

Tužilaštvo BiH će do sutra ujutro predložiti određivanje jednomjesečnog pritvora za premijera FBiH Fadila Novalića, direktora FUCZ-a Fahrudina Solaka i vlasnika “Srebrene maline” Fikreta Hodžića, saznaje “Klix“.

Do trenutka pisanja ovog članka advokati nisu zvanično obaviješteni o prijedlogu za određivanje jednomjesečnog pritvora. No, prijedlog će dobiti do sutra (subota) ujutro kako bi imali nekoliko sati da spreme argumentaciju za svoje branjenike.

Kako “Klix” saznaje advokati osumnjičenog trojca su insistirali da dobiju adekvatno vrijeme za pripremu odbrane za ročište koje će biti održano u toku sutrašnjeg dana.

Negirao sve što mu se stavlja na teret

Uhapšeni premijer Federacije BiH Fadil Novalić je pred tužiteljima odbacio sve navode koji mu se stavljaju na teret, a u vezi sa krivičnim djelima pranje novca, falsifikovanje dokumenata i primanje mita.

Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da je Novalić tokom davanja iskaza i ispitivanja obrazložio kako je tekao cijeli proces, od čuvene sjednice na kojoj se razgovaralo o javnim nabavkama po hitnoj proceduri i nabavci medicinske opreme bez raspisivanja tendera.

Novaliću se najviše spočitava upravo ta sjednica odnosno zaključak Vlade FBiH. Tužitelji smatraju da je zaključak Vlade bio mimo zakona o javnim nabavkama u jednom od zaključaka.

Novaliću se stavlja na teret da je on ishodio da sredstva od 10,5 miliona KM se dodijele Federalnoj upravi civilne zaštite kako bi se kupila medicinska oprema.

Kakva je pisma potpisao premijer?

Tim tužitelja sumnjiči premijera Federacije BiH da je dio kriminalnog plana za dolazak do desetak miliona KM. Sada se postavlja pitanje, ako je plan i postojao, gdje je u tom lancu dopremijerka Jelka Milićević koja je i komandantica Federalnog štaba civilne zaštite.

“Ako je tačno da je postojao kriminalni plan, mimo Jelke Milićević taj plan ne bi mogao proći.”, ispričao je za “Klix” izvor blizak istrazi.

Tužilaštvo ispituje i sve što se dešavalo između Novalića, Solaka i Hodžića, kako je ponuda “Srebrene maline” jedno jutro stigla na mail Novalićevog kabineta te zbog čega je potpisao dva pisma u ime Vlade FBiH kojim se garantuje da se respiratori nabavljaju za javnu upotrebu.

