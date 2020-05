Dodik o prisluškivanju: To je bio performans ili ono što se u narodu zove zezanje

Naravno da je to bio dio odnosa u samoj NSRS. I onaj koji prisluškuje to ne oglašava i ne saopštava javno. To je ono što bi oni u opoziciji nazvali performans ili što bi se u običnom narodu nazvalo zezanje – rekao je Dodik.

Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač rekao je da je Dodik vodio političku igru s poslanicima Nebojšom Vukanovićem i Draškom Stanivukovićem kada je rekao da zna “šta pričaju poslanici opozicije”.

– Možemo da vratimo snimak i da vidimo da je to samo jedna politička igra. Milorad Dodik im “baci političku lopticu” i oni se njom igraju danima – rekao je Lukač, prenosi “Avaz“.

