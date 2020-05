“Svaki dan smo sve udaljeniji”

”Jutros sam imao sastanak sa gospodinom Izetbegovićem i jedna od tema je bila nepostojanje parlamentarne većine, pa ako ćete i prozivanja različita u određenim temama. Ovaj put to je bio MMF, sredstva, odluke i moj stav je bio ovih dana i ubuduće da poštujemo Ustav i zakon. Pretpostavljam da je kolega isto rekao, jer ovih dana se dopisujemo preko medija što nije praksa”, kazao je Čović.

Naglasio je da u Vijeću ministara resorni ministar ima obavezu da predloži nešto.

”Bošnjačka strana to odbije, a sada vi to zovite kako hoćete, ali je po zakonu i Ustavu da iz resora finansija dolaze prijedlozi kada je u pitanju konkretno MMF, posebno kada smo te stvari dogovorili vrlo precizno i pred medije izašli, a u društvu su bili predstavnici MMF-a, Delegacije EU i ambasadora SAD i lidera parlamentarnih stranaka. Sve smo se dogovorili, samo to treba predočiti u dokumenat”, kazao je lider HDZ-a, navodi “Bljesak“.

Međutim, čelnik SDA je rekao kako je jasna stvar da ne može Vijeće ministara BiH naređivati Federaciji BiH način na koji će raspodijeliti sredstva.

”Ta stvar je definirana od strane Federalnog parlamenta i sve što je potrebno je jednostavno proslijediti sredstva entitetima koji će onda svoj udio dati Brčko Distriktu, a Federacija će podijeliti sredstva onako kako je već odlučeno. Tako da mi nije jasno čemu dalje ovakav kapric, osim ako se radi o namjeri da se kantoni posebno učine vidljivim, da se posebno pozicioniraju i kao neki novi entitet u odnosu na Vijeće ministara BiH”, kazao je Izetbegović.

