Bakirova formula: “Štednja i svaku paru okrenuti u borbu protiv korone, za pola godine zadužiti se”

– Stiže velika pomoć MMF-a, šta je dogovoreno?

“Imali smo sličan aranžman prije šest godina u vrijeme poplava. Dijelilo se 50/50, popola između entiteta. Ovaj put je to nešto povoljnije za FBiH. FBiH će dobiti 62 posto, RS 38 posto pa ćemo po pola procenata dati za Brčko. Unutar FBiH pola će sredstava dati preko Vlade FBiH, pola preko kantona koji nose većinu problema. Finansiraju se policija, zdravstvo, školstvo.. To bi bilo otprilike to i distribucija će ići prema kantonima s obzirom na broj stanovnika. Dva najmanja kantona Posavski i Goraždanski, dogovorili smo se da idemo duplo prema njima. To nisu donacije”, kazao je Izetbegović.

– “Predstava za javnost”, prema riječima nekih opozicionara?

“Ne razumijem, kakva predstava za javnost? Tu se svako bori za neki procenat, ja to razumijem. U RS je teško, jako su zaduženi, pogođeni su jako, mjere ih teže pogađaju nego FBiH i dobili su procenat više koji će da vrate. Radi se o zaduženju. Pet sati smo se borili oko tih procenata, Čović je tražio 70 posto za kantone pa smo se dogovorili na 50-50. Imate tu percepciju da kad god se spomenu kantoni i bilo šta što je u korist kantona da je to odmah dobro za neku hrvatsku stranu, što nije tačno. Šest kantona je dominantno bošnjačkih, u njima živi 80 posto stanovništva. Mislim da nije vrijeme za prebrojavanje krvnih zrnaca na ovakav način, treba pomoći onima koji su najugroženiji. Bilo da su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, firmama koje su ugrožene. Ne smije se desiti da neko ima previsoke plaće u ovom vremenu”, smatra Izetbegović i dodaje:

“Treba preživjeti u narednom periodu, a onda naći sredstva koja će se pumpati da se pokrene privreda. To bi bila po meni formula; sada štednja i svaku paru okrenuti u borbu protiv korone i preživljavanje. Kroz pola godine, zadužit se, izvući vlastite rezerve, povući sredstva iz banaka koja smo zabranili da izađu iz BiH. Sredstva koja će povući privredu BiH da se vratimo na stanje na kojem smo bili”.

– Prebacivanje loptice, od stranke do stranke?

“Ja ne bih ulazio u prebacivanje loptice. Ja kažem da trebamo pomoći gdje je najteže, npr. Klinički centar u Mostaru, u njemu gravitira manje stanovništva prema Tuzli ili Sarajevu. Ja sam za da se njima daje, jer imaju udar. Ja to gledam na takav način, ne bih politiku uvlačio na jedan sebičan način”.

Izetbegović je kazao da se slaže sa prijedlogom smanjenog finansiranja političkih stranki kako bi se pomoglo borbi protiv korona virusa:

“Utrkuju se sa nerealnim obećanjima, a onda kada ih se dirne u taj nerv finansiranja stranaka onda pokažu pravo lice. Moj prijedlog je da se u narednih devet mjeseci samo 20 posto potroši na stranke, ne više. Da se sve visoke plaće smanje, da se izbaci nervoza koju su stvorili u narodu da neko ne radi ništa nikako i dobije 4-5 hiljada mjesečno, dok neki rudar silazi svaki dan za 1.000 KM mjesečno na ovakvom vremenu. Mislim da političari treba da se utrkuju u tom smjeru da što više toga što može izazivati i provocirati socijalne nemire, otklone. Da zajedno preživimo naredni period, a onda ćemo poduzeti privredu i vraćati plaće”.

