Novalić: Neće se niko bogatiti na račun krize zbog koronavirusa

Ovakva izjava premijera dolazi nakon što je Vlada FBiH donijela odluku o ograničenju marže na cijene nafte na 0,25 KM po litru.

Kako je istakao Novalić, ova mjera će pomoći građanima i privrednicima u FBiH da što lakše prebrode teret krize pandemije koronavirusa.

“Svjedočimo tome da su se cijene nafte na svjetskom tržištu gotovo prepolovile. Za to vrijeme na domaćim benzinskim pumpama nismo imali značajnije pomjeranje cijena. Ovom odlukom smanjujemo marže koje su bile prilično visoke, čak i 50 feninga po litru. Maržu smo sada ograničili na 25 feninga po litru. Najvjerovatnije ćemo ubrzo čuti naftaše kako je ovo miješanje u slobodno formiranje cijene. Međutim, takva primjedba u ovakvim vremenima nije opravdana. Naglašavam, nikada FBiH od rata do danas nije se miješala u slobodno tržište. Možemo primijetiti i to da se FBiH nikada od rata do danas nije našla u ovakvoj krizi”, kazao je Novalić.

On je istakao i kako je namjera vlasti u FBiH da obavežu naftaše da svoje cijene usklađuju s cijenama na svjetskom tržištu.

“Ovom mjerom želimo da stanemo na kraj monopolu u nelojalnoj konkurenciji. Ne mogu se naftaši pozivati na svjetske cijene samo u slučajevima kada one rastu”, dodao je premijer Novalić te nastavio: “U ovoj krizi neće biti niko ko će izgubiti sve i neće biti niko ko neće izgubiti ništa, ali konačno neće biti niko ko će se na njoj bogatiti.”

Na kritike javnosti o pomoći Federacije BiH privrednicima, premijer Novalić odgovorio je sa: “Ono što možemo, to smo i ponudili”.

Dodao je također kako neće biti smanjenja penzija i boračkih dodataka u ovom entitetu.

