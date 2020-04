Dodika ima svuda “u vrijeme korone”, Komšić i Džaferović “nestali”!?

Bosna i Hercegovina se mjesec dana bori protiv virusa korona, a ono što su već svi primijetili jeste da je ovaj nevidljivi neprijatelj, kako ga mnogi nazivaju, od političkih neprijatelja napravio saradnike sa istim ciljem.

Tako su članovi Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović umjesto stalnih uslovljavanja i političkih prepucavanja, počeli da sarađuju, donose odluke i to bez međusobnog optuživanja.

Iako su za razliku od uobičajenih kritka, od građana, analitičara i novinara, dobili mnoge pohvale, stručnjaci smatraju da uvijek može bolje, piše “SrpskaInfo“.

Politički analitičar Slavo Kukić objašnjava da, kada je u pitanju ponašanje članova Predsedništva BiH, možemo da vidimo da ima mnogo manje „etničkog holcanja“. Međutim, kaže da postoje i stvari koje im zamjera pojedinačno.

“Prosto je nemoguće da o stvarima o kojim treba da odlučuju premijer ili predsjednik Republike, danima s javnošću komunicira Milorad Dodik, čovjek kome to nije dužnost. On je član Predsjedništva BiH i treba da se obraća građanima BiH zajedno sa ostalim članovim Predsjedništva”, smatra Kukić.

S druga strane, Kukić smatra da se, za razliku od Dodika, od druga dva člana Predsjedništva ovih dana nije moglo puno toga čuti.

“Nisam zapazio ništa što bi ih moglo isticati, osim izjave Komšića da je Sarajevo uvijek branilo BiH i da će ako zatreba braniti opet. Ja stvarno ne znam šta mu ta izjava znači”, smatra Kukuć.

Iako je već sada jasno da političari bolje funkcionišu tokom krize, nego tokom redovnog stanja, ipak vidimo da u njihovom pojedničnom radu postoje velike razlike.

Srpskom članu Predsjedništva BiH pojedinci zamjeraju što izlazi van svojih nadležnosti, dok se ostaloj dvojici članova, zamjera što „ne izlaze iz kuće“.

“Ako je Džaferović stvarno bio u samoizolaciji, onda nema prigovora. Ali, ako je nešto drugo u pitanju onda tu ima mjesta za kritičku prigovor. Šta je od to dvoje ne znam, zato ne bih da komentarišem. Međutim, oni, kao javne ličnosti, treba da se pojavljuju u medijima, jer javnosti duguju obraćanje u ovakim situacijam”, mišljenja je sociolog Esad Bajtal.

To što se Srpski član Predsjedništva BiH, pojavljuje više od ostalih bilo je i za očekivati, kaže politički analitičar Nebojša Tojagić.

“Činjenično stanje je da je Milorad Dodik prisutniji od ostalih članova Predsjedništva, ali to je s jedne strane i normanlo imajući u vidu da je on unutar vladajuće koalicije u Republici Srpskoj prva figura, bez obzira na to što, makar formalno, nema nikakve veze sa tim funkcijama”, smatra Tojagić.

Dodaje da je, kada se u obzir uzme sve, ova situacija potpuno atipična, jer se tek sada vidi kako sve može da funkcioniše.

“Ne samo Predsjedništvo BiH, čak i Vijeće ministra funkcioniše”, rekao je on, dodajući da je za pohvatiti i pojedinačne poteze članova Predsedništva BiH koje su povukli u cilju suzbijanja pandemije korona virusa.

“Svima je jasno da rade i da su nesuglasice, bar za sada, ostavili iza sebe, a kako su radili i da li to ima efekta pokazaće vrijeme”, smatra sociolog Esad Bajtal.

“Inače, puno su bolje radili u odnosu na ranije. Manje je bilo sudara, ali to nije izraz dobre, volje nego prisile koja je došla s polja. Nisu oni bolje radili zato što su htjeli, nego zato što su morali. Virus nije nešto s čim se može pregovaraiti”, objašnjava Bajtal.

Dodaje da je virus zajednična nevidljiva opasnost, koja se odnosi i na njih, individalno, personalno, ljudski…

“Strah ih je ujedinio, a strah nije moralna kategorija. Zato treba da razlikujemo sadašnji rad, od ranijeg nerada i sukoba. Došlo je vrijeme kada im priroda kaže „sad morate skupa“”, smatra on.

Bajtal za članove Predsjedništva BiH, nakon sve ovoga ima i jedno pitanje:

“Ako pod nuždom i pod moranjem, mogu skupa, zašto ne rezmisle i kažu sebi da mogu zajedno stalno, da mogu uvijek da sarađuju u ime građana”, upitao je Bajtal, dodajući da bi to bio pomak, jer je raditi pod strahom vještačno zajedništvo.

