“Doktori koji ne smiju prići zaraženima su kukavice”: Radončić reagovao na slučaj “Pašagić”

Radončić je izrazio saučešće porodici preminulog epidemiologa Šefika Pašagića. Nakon što je njegova supruga, Elna Pašagić ispričala kako je njen suprug žrtva zdravstvenog sistema, a ne korona virusa, i ministar sigurnosti BIH osvrnuo se na ovaj slučaj.

Podsjetimo, danas je i Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo predmet o slučaju smrti doktora Pašagića.

“Lično sam znao gospodina. Nedopustivo je da jedan ugledni doktor 13 dana pokušava da uđe u odjeljenje za koronu jedne velike bolnice ili kliničkog centra. Možete misliti šta će se dešavati građanima koji su anonimni. Mislim da, nakon drugog slučaja u Sarajevu, Tužilaštvo KS treba da radi svoj posao. Ja se moram pozvati na okvire iz Zakona o zaštitii i spasavanju ljudi i materijalnih dobara u ovakvim situacijama i zatražiti od kantonalnog ministra da odmah nabroji procedure koje će biti poznate i pacijentima i ljekarima, i to kome se pacijent javlja, ko ga prima, kako ga upućuje, na koji broj telefona… sada postoji zabuna da građani uopšte nemaju pojma kome da se jave.

Takođe, mora se izbjeći ovj ping pong, da doktori, praktično dezerteri, ne žele da prime pacijenta. Imamo nedopustivu situaciju da veliki broj ljekara idu na bolovanje, da im to dozvoljavaju domovi zdravlja. Tužilaštvo treba da ispita da li su to svojevrsni bjegovi od Hipokratove zakletve. Molim građane da zapisuju i dokumentuju sve, koji doktor ih nije htio primiti. Mi ćemo kao država tražiti od Ljekarske komore da ukine ljekarske licence pojedinim ljekarima koji su u ovoj situaciji bili kukavice. Oni su školovani za to, društvo je uložilo ogroman novac u njih, a sada nijedan dom zdravlja neće da primi nijednog bolesnika”, ogorčen je Radončić.

On je podsjetio i kako je prije desetak dana tražio smjenu direktora domova zdravlja u Sarajevu, ali kako kantonalna vlada nije ništa uradila te je poslao poruku da je ovo zadnja opomena da se spomenuti direktor smijeni.

“Svi moraju znati da meni parlamentarna većina nije važnija od života građanina”, istakao je Radončić.

Radončić je dodao kako su zdravstvenim institucijama u BiH mjesec dana prije dolaska epidemije obezbijedili sva sredstva da se pripreme za glavni udarac korona virusa. Kako kaže, ne želi mnogo zalaziti u medicinsku struku, ali kako logika dešavanja nalaže da i BiH treba krenuti u masovno testiranje stanovništva, te kako je na kantonalnim i entitetskim kriznim štabovima da to što prije organizuju.

