Dragan Čović: “Bio sam navijač Veleža kada je dominirao, danas je Zrinjski u mom srcu”

Naime, ovaj bh. političar nalazi se u izolaciji nakon puta u Austriju i Hrvatsku, a posao obavlja iz svog doma. Fotografije njega u dresu Zrinskog, ali i sa svojim psom izazvale su mnogo reakcija.

Javnosti je poznato i to da je Dragan Čović nekada ranije bio navijač Veleža. Upitan da li ga možemo uskoro očekivati u dresu “Rođenih” – rekao je:

“Dugo sam ja u sportu. I kada je Velež bio klub u Mostaru koji je dominirao ja sam bio navijač Veleža u mladim danima, zašto ne. Zrinjski je danas u mom srcu i ne treba nikoga to smetati, nego ohrabriti da sa obukao taj dres. Mogao sam obući neki drugi, a ja kada sam u prigodi obilazim sportska borilišta i događanja“, rekao je Čović, prenosi “N1“.

Speaking with Ambassador Eric Nelson from @USEmbassySJJ, where we assessed measures of controling the #pandemic and ensuring economic stability. As a tremendous ally, the #USA provided humanitarian assistance which plays a key role in saving lives in #BiH. 🇧🇦🇺🇸 pic.twitter.com/BJnAnLZOno

— Dragan Čović (@Dragan_Covic) March 29, 2020