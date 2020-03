Ljubav u doba korone: Oženio se Damir Mašić

View this post on Instagram

Dragi moji, naše najljepše trenutke želimo podijeliti upravo sa vama, te na taj način prenijeti barem mali trenutak sreće i zadovoljstva koji mi istinski osjećamo 😍 Teška su vremena, a ona obično iziskuju prave i ispravne odluke 💪🏼 Mi smo jednu takvu upravo napravili 🤗 Neizmjerno smo sretni i voljeni što želimo i svima vama. Volite se, pazite i čuvajte jer je to jedino što je u konačnici i bitno. 30.03.2020. ❤️ M&D @torlakweddings