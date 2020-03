Ko je ministar Alen Šeranić koji je oduševio javnost u vrijeme borbe protiv pandemije koronavirusa

Kriza u vezi s pandemijom koronaviorusa iznjedrila je neke nove heroje, a jedan od onih koji je osvojio nepodijeljene simpatije javnosti u Bosni i Hercegovini je ministar zdravlja u Republici Srpskoj Alen Šeranić. O pravim ljudima na pravim mjestima u ovom slučaju najbolje govori podatak da je ministar epidemiolog, piše “Klix“.

Šeranićeva smirenost u ovo vrijeme krize gdje ga je funkcija sama po sebi gurnula u naslovnu ulogu posebno dolazi do izražaja u poređenju s nastupima drugih zvaničnika koji preplavljuju medije posljednjih sedmica.

U vrijeme ogromnog interesa javnosti zbog širenja broja zaraženih koronavirusom, kada građani svakodnevno iščekuju ne baš dobre vijesti, veoma je važno takve informacije saopćiti objektivno, tačno i sa značajnom dozom sigurnosti kojom se odaje dojam da struka koja se bavi problemnom zna šta radi. Šeranić je do sada pažnju javnosti privukao upravo pristupom poslu. Ključne informacije saopćava upravo on, svaku priliku koristi da pozove na oprez, a u svojim izjavama daje do znanja da kontroliše situaciju.

U suštini, Šeranić ne radi ništa spektakularno u odnosu na ono što se očekuje, ali u neuređenom djelovanju i mnoštvu saopćavanja informacija, javnost je očito primijetila nešto što djeluje kao red u radu. Također, treba imati na umu da Šeranić funkcionira u centraliziranom sistemu kakav vlada u Republici Srpskoj, gdje sve informacije dolaze iz jednog mjesta, što mu dobrim dijelom olakšava posao.

Biografija na stranici Vlade kaže kako je Šeranić rođen 1977. godine u Banjoj Luci, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je završio na Univerzitetu u Banjoj Luci 2004. godine.

Alena Šeranića postaviti za ministra, šefa, predsjednika, premijera, sve i svega! I cijele zemlje! Čovjek koji Vam je gospodo, svima pokazao kako se radi posao u kriznim situacijama. Kakav odličan lik! pic.twitter.com/iTmBwl39qH — Azra (@iam_azra) March 24, 2020

Dodatnu edukaciju iz porodične medicine završio je 2007. godine, a specijalizaciju iz epidemiologije 2015. godine. Master tezu u okviru master studija “Ljudski resursi u zdravstvu” odbranio je u okviru programa Kil univerziteta u Velikoj Britaniji 2010. godine.

Po završetku fakulteta, kao doktor medicine radio je tri godine u Domu zdravlja Ključ u službama porodične medicine i Hitne medicinske pomoći, nakon čega 2007. godine karijeru nastavlja na različitim pozicijama u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.

Za neupućene, ovaj lijevo je novi, #bajdvej ministar zdravstva u KS, a desno je gospodin koji je dokaz da kod nas još uvijek ima pametnog, obrazovnog i sposobnog svijeta. Bravo za ministra Šeranića👏 pic.twitter.com/kBl3FyUbnr — Srdjan Mandic (@mandic_srdjan) March 22, 2020

Od maja 2018. godine obavljao je funkciju ministra nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske te od oktobra 2018. godine, po ovlaštenju predsjednice Vlade, i funkciju ministra prosvjete i kulture.

Ministar Šeranić je oženjen i otac je dvoje djece, po nacionalnosti je Bošnjak.​

