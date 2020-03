Mogu li probosanske stranke do pobjede na izborima u Srebrenici? Odgovor na ovo pitanje dao je jedan od kandidata za načelnika Opštine Srebrenica, Sadik Ahmetović. U Dnevniku “O Kanala” govorio je i o krizi vlasti na lokalnim nivoima.

Dogovor o kandidatu iz reda probosanskih snaga još nije postignut. Ahmetović smatra da niko neće dozvoliti luksuz da se protivi većini političkih stranaka i pojedinaca, kada dođe trenutak da se odluči ko je taj kandidat. Svaki drugi kandidat koji bi se kandovao bi ugrozio eventualnu pobjedu probosanskih stranaka u Srebrenici:

“Da bi došli do objektivnog broja ljudi koji mogu iznijeti taj dio posla i koji će u oktobru zaokružiti kandidata probosanskih stranaka, ja vjerujem da tu mogućnost imamo. Ono što me zabrinjava jeste činjenica da nemamo pažnju i snažniji odgovor Sarajeva. Sami u Srebrenici ne možemo iznijeti taj dio posla, ali zajedno sa liderima iz Sarajeva ja sam siguran da izbore u Srebrenici možemo dobiti”.

Proteklih dana formirali su tim koji nosi simboličan naziv “Moja adresa Srebrenica”, njegov zadatak je da mobilizira glasače koji bi se prijavili u Srebrenici.

“Ukoliko ne dođe do dogovora u narednih 15 dana, bojim se da ćemo izgubiti izbore u Srebrenici. Mislim da će biti jedan kandidat iz Srpskih političkih stranaka u Srebrenici. Ovaj mandat Grujičića je obilježilo negiranje genocida, što je dovelo do izostajanja investicija i to se odrazilo na ukupnu ekonomsku situaciju u Srebrenici. Mislim da bi i Srbima bilo bolje da u Srebrenici pobijedi Bošnjak”, kazao je Ahmetović.

