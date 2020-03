Čović i Izetbegović: “Postoji želja za rješenjem strateških problema”

Podsjetio je da je razugovarano o izbornom procesu u Mostaru, ali i problemu deponije Uborka. Čović je zahvalio Izetbegoviću i delegaciji SDA što su bili gosti danas na tragu traženja rješenja kako bi se stvorila stabilnost u BiH. Razgovori su, ističe, pokazali da se zajedno može napraviti iskorak i tražiti trajna rješenja.

– Uskoro ćemo napraviti zajedničku izjavu sa višim i nižim nivoima vlasti kako bismo mogli doći do rješenja deponiranja otpada, kazao je Čović, dodajući da je ključ stabilnosti u povjerenju i vrednovanju Ustava.

Kaže i kako su u HDZ-u željni usaglasiti presude Suda u Strazburu, te da prije svega žele da se vrednuje Ustav BiH. Zastoje koji su evidentni, ističe, žele rješavati doprinosom da što prije uspostavi i profunkcionira vlast u BiH.

– Pokazali smo nivo partnerstva u traženju rješenja. Dolaze i krize koje su odraz domaćih problema, ali i krize koje uvozimo kao što je migrantska kriza. Puno stavova je približeno, ali daleko smo od toga da kažemo da smo strateške poglede usaglasili. Opće opredjeljenje je da se za lokalne izbore osigura maksimalni standard za održavanje izbora i da Mostar ove godine ima izbore, dodao je Čović.

Tvrdi i da će izbori Mostaru biti, da to nije upitno, te da građani u to ne trebaju sumnjati.

– Ne možete u Mostaru razgovarati o zaštiti konstitutivnih naroda, a to ne tretirati i na državnom nivou, zaključio je Čović.

Izetbegović je s druge strane podsjetio da još uvijek nisu riješene strateške stvari, kao i da je potrebno uskladiti odluke Ustavnog suda, Suda za ljudska prava u Strazburu sa težnjama HDZ-a i HNS-a i SDA, ali i građanskih stranaka.

– Nije lako naći formulu, ali ne mogu reći da je nemoguće”, kazao je on i dodao da se prije sastanka sreo sa Fahrudinom Radončićem i Željkom Komšićemi pitao ih ima li smisla nastaviti ove sastanke, a oni su odgovorili da se treba razgovarati i da se može naći rješenje. SDA i HDZ trebaju uporno nalaziti i razgovarati kako bi našli imati zajednički odgovor na krizu u BiH, te zajednički gledati na odluke Ustavnog suda i sve to ispoštovati. U pogledu sastava sudija Ustavnog suda BiH ne vidimo jednako stvari. HDZ smatra da treba zamijeniti strane sudije, ali i SDA misli tako, rekao je Izetbegović.

Osvrnuo se i na implementaciju 14 prioriteta koje je postavila Evropska komisija.

– SDA i HDZ se trebaju uporno nalaziti i razgovarati i imati zajednički odgovor na krizu u BiH. Tu zaista postoji partnerstvo, zajednički napor da se amortizuju udari krize. Kada su u pitanju izbori u Mostaru, ima pomaka. HDZ i SDA su približili stavove po piutanju izbora vijećnika. SDA insistira na statutu i nadam se da će do kraja mjeseca biti postignut napredak. Ima pomaka i oko pronalska rješenja za Mostar, ove dvije stranke približile su stavove, dodao je.

Na na molbu da komentariše imenovanje Denisa Šulića iz SNSD-a za potpredsjednika NSRS, Izetbegović je kazao kako SNSD odavno kontroliše sve u RS-u i imenuje i Bošnjake i Hrvate.

– Dok to radi, SNSD istovremeno dijeli nama lekcije kako treba raditi u FBiH. To nije ništa novo i ništa neobično za tu politiku, kazao je predsjednik SDA.

Istakao je i da dvije stranke imaju jednake poglede i kad je u pitanju Ustavni sud – da se sve odluke te pravosudne institucije moraju ispoštovati.

– A u pogledu samog sastava Ustavnog suda, ne vidimo jednako stvari. HDZ smatra da strane sudije trebaju biti zamijenjene sa domaćim. I SDA na to gleda tako samo je pitanje tempa – kada ćemo to uraditi. U ovome času smatramo da se to ne može uraditi na prečac. Smatramo da se ta stvar treba rješavati kroz pregovore, razgovore, dogovore, koji bi se dešavali nakon prestanka blokade i kroz implementaciju 14 prioriteta koje nam je postavila Evropska komisija, dodao je lider SDA.

I tu su delegacije dvije stranke postigle saglasnost – vrijeme je da Vijeće ministara krene s intenzivnim radom na implementaciji pomenutih prioriteta.

– Kad su izbori u Mostaru u pitanju, ima izvjesnih pomaka na lokalnom nivou. Dakle, po pitanju izbora vijećnika u Gradsko vijeće, SDA i HDZ su približili stavove. SDA insistira na Statutu. I oni će ovih dana da nastave te razgovore, mi se nadamo da će do kraja ovog mjeseca neki pomak i tu biti postignut – napominje Izetbegović.

Facebook komentari