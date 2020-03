Milorad Dodik: “Republika Srpska ima pravo na svoje razmišljanje”

“To je nešto što moramo da zaustavimo, prekinemo i da kažemo da to ne može. Ustavni sud se samo tako zove, on je okupacijski sud i želi da kreira novi politički sistem, novi sistem vlasničkih i svakih drugih odnosa. To je protivno Dejtonskom sporazumu i naravno da Republika Srpska ima pravo na svoje razmišljanje i nikada nećemo odlučiti da se odreknemo svog prava da branimo ono što pripada nama. Izgubiti pravo na upravljanje resursima, znači izgubiti slobodu, a Republika Srpska je sinonim za našu slobodu i ne želimo to da izgubimo“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

“Sigurna sam da će Prijedor, kao i sve druge opštine i gradovi u RS, prepoznati politiku SNSD-a, a ta politika je mirna i stabilna RS koja čuva i brani svoje nadležnosti“, poručila je potpredsjdnica SNSD-a Željka Cvijanović, piše “N1“.

“To je Republika Srpska koja razvija infrastrukturu, i koja popravlja stvari u svim oblastima i nosi odgovornost za određene procese. Mi smo velika partija koja razumije koliki je naš udio u svemu onome što radi jedna koaliciona vlada i što je naša koaliciona politika”, navela je Cvijanović.

