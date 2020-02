Džaferović poručio Dodiku: “Čuvaj zube, trebat će ti”

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je večeras novinarima u Sarajevu da su posljednji potezi koje povlači Milorad Dodik potpuno iracionalni.

– To nije u interesu niti entiteta za koji tvrdi da predstavlja, niti naroda kojeg tvrdi da predstavlja. To što radi je protiv cijele BiH i svih njenih građana. Nama treba mir, nama treba stabilnost, nama treba ekonomski razvoj, a ovo što on radi vodi nas u haos koji nikome ne odgovara. Može se truditi koliko god hoće, ali nikada neće uspjeti u svojim nakanama – istakao je Džaferović.

Poručio je da je ovo ponosna zemlja na koju su kidisali mnogo veći igrači od Dodika, pa su polomili zube.

– Dodik je mnogo slabiji od njih, bolje je da ne lomi zube, trebat će mu. Mi svi treba da se okrenemo konstruktivnom razvoju zemlje – naglasio je Džaferović, prenosi “Fokus“.

Facebook komentari