– I sam sam bio u toj situaciji. Ljudi to pravdaju karnevalskom atmosferom. Međutim, poruka koja se time šalje je sasvim jasna. To je retrogradno, bez obzira na opravdanje da je to šala i sarkazam – kazao je Komšić.

On je rekao da je to poruka ne samo Mlinarević i njemu nego i “svima drugima koji ne misle kao oni“.

– Na kraju krajeva, kako god to apsurdno zvučalo, možda je i dobro da se desilo, da vidimo s čim imamo posla. Danas su to lutke, a sutra živi ljudi – kazao je Komšić, prenosi “Avaz“.

