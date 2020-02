Milorad Dodik: “Ovo je jedna od najtežih i najdelikatnijih situacija za RS nakon Dejtona”

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a, nakon sastanka Izvršnog odbora te stranke u Banjaluci poručio je da će u redovnu parlamentarnu proceduru poslati Zakon o Ustavnom sudu BiH, čiji je primarni cilj smjena stranih sudija. Njegova poruka je da je aktuelna situacija jedna od najdelikatnijih za RS nakon Dejtona.

Dodik je rekao da je zadužio Željku Cvijanović, Nebojšu Radmanovića i Nikolu Špirića da u narednih nekoliko dana organizuju sastanke sa predstavnicima političkih partija iz Republike Srpske, ali i Federacije BiH kako bi razgovarali na ovu temu.

Milorad Dodik je poručio da želi da javnost bude upoznata sa svim procesima koji se odvijaju na ovu temu.

“Treba očuvati jedinstvo. Ovo je jedna od najtežih i najdelikatnijih situacija za Republiku Srpsku nakon Dejtona. Nakon identifikacionih, u domenu simbola, grb, himna, Dan Republike, sada se prešlo na drugu – imovinski status RS, kako bi se u dogledno vrijeme došlo u poziciju da se uđe u eliminaciju Republike Srpske, njenog imena i suštine“, izjavio je Dodik.

“Postoje protivnici našeg otpora, neustavnog otpora, procedure koja je namještena kako se navodno ovdje ne ponaša u skladu sa pravnim sistemom. Ustavni sud postoji u svim zemljama, to je tačno, a tačno je da je kompetentan da odlučuje o zakonima i aktima. Ustavni sud BiH to ne radi. On je pribavio ovlaštenja koja nema nijedan drugi sud. Pojavljuje se kao onaj koji kreira nove odnose, to se ne može prihvatiti“, rekao je Dodik.

Istakao je kako je vrlo teško međunarodnoj javnosti objašnjavati priču oko Ustavnog suda BiH.

“Tu situaciju je kreirala međunarodna zajednica, od početka je znala i htjela da navodna odbrana prava nešto što je logično u civilizovanom svijetu. Laž bez suštine je to što se pokušava nametnuti kako RS nešto radi mimo standarda. Zakon će ući u proceduru. Nemamo mogućnost da garantujemo da bude usvojen. Svi će moći dostaviti amandmane i osnove za raspravu. To je ono što želimo“, rekao je Dodik.

Istakao je i to da su u prijedlogu Zakona o Ustavnom sudu predložena rješenja koja mogu da okupe sve političke parlamentarne strane u BiH, te da svi mogu da amandmanima djeluju na prijedlog.

Na kraju je poručio i to da je primarni cilj Zakona o Ustavnom sudu da iz njega odu stranci.

