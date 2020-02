“Dodiku bi i ratni sukob odgovarao samo da spasi vlastitu kožu”

On je rekao da Milorad Dodik u lični sunovrat uvlači kompletnu BiH i da se srpski narod na vrijeme treba distancirati od njegove rušilačke politike.

Mektić je rekao kako je čuo da član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik organizuje “nekakav sastanak u Istočnom Sarajevu” i da on nije pozvan na njega. Kako kaže, sve i da je dobio poziv od predsjednika SNSD-a tom pozivu ne bi se odazvao, piše “Klix“.

“Mene niko nije zvao, a vjerujte i da jeste ja ne bih otišao. On ide u sunovrat i ako je shvatio da je došao do zida, da dolazi kraj njegovoj politici, pljački i prevarama, ja ne želim podmetati svoja leđa zbog njegovih gluposti kojim je doveo u opasnost i RS, a i čitav srpski narod u BiH”, kazao je Mektić.

Dodik je nakon sinoćnjeg sastanka s ambasadorom SAD-a u BiH Ericom Nelsonom rekao bh. medijima kako mu je Nelson prijetio. Uoči sastanka političkih predstavnika iz RS-a postavlja se pitanje da li je američki ambasador uspio urazumiti predsjednika SNSD-a, odnosno da li je uspio utjecati na to da Dodik odustane od destruktivnih politika.

Bivši ministar sigurnosti BiH tim povodom rekao je da on ne zna ni šta zapravo hoće Milorad Dodik i da u stvarnosti niko ne zna odgovor na to pitanje. Dodao je da je u medijima vidio kako Dodik “zapomaže” da mu je američki ambasador u BiH prijetio ističući kako ni sam Dodik ne zna odgovoriti na pitanje koji je njegov krajni cilj u aktuelnoj situaciji u BiH.

“Šta god da je zamislio, u tome neće uspjeti. Njegova politika je politika propasti, stradanja i totalne političke i biološke neizvjesnosti srpskog naroda i RS-a u BiH. Mislim da Dodik doživljava lični sunovrat u koji bi uvukao čitav srpski narod i RS-a”, kazao je Mektić.

Mektića smo pitali da li vjeruje da će Dodik ipak odustati od blokade državnih institucija te da će pozvati zastupnike i ministre iz RS-a da djeluju konstruktivno u institucijama BiH. On je odgovorio da smatra kako je Dodik krenuo putem sa kojeg nema povratka.

“Kompletna situacija je rezultat njegovog ličnog sunovrata. Sav kriminal, pljačka i lopovluk koji je napravio predstavljaju ogroman teret za njega. Pazite, valja jednog dana polagati račune za to i odgovarati. On se sada rukovodi politikom ‘ili pukovnik ili pokojnik’. Dodik nema izlaza iz ove situacije i nastojat će da u lični sunovrat uvuče kompletnu BiH, a sve kako bi u haosu odbranio svoje interese. To je čovjek kojem bi i ratni sukob odgovarao samo da spasi vlastitu kožu i nađe rješenje za sebe”, rekao je Mektić.

Stava je kako srpski narod u BiH više ne treba pratiti Milorada Dodika u destruktivnoj politici kojom spašava isključivo sebe. Poručio je da Dodika u situaciju u kojoj se nalazi, odnosno u pljačku i kriminal, nije doveo srpski narod i ne treba srpski narod snositi posljedice za to šta je on radio.

“Međunarodna zajednica instalirala ga je na tu poziciju i tako mu omogućila da sve to radi. Opće je poznato da je on 1997. ili 1998. godine dolazio tenkovima na vlast. Međunarodna zajednica instalirala ga je na vlast i prije dva-tri mjeseca te mu omogućila sve ovo. On je pristao na ANP kako bi omogućio SNSD-u da radi ovo što radi. Iza svega toga, prema mom uvjerenju, su njegovi lični interesi, interesi njegove porodice i jedne užen tajkunske grupe koja je duboko u kriminalu i pljački”, kazao je Mektić za “Klix“.

