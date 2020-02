“Dogovor Kosova i Srbije je dogovor dvije suverene države. To nema veze sa BiH”

“On pokušava da poveže BiH i Kosovo. Zadnji put kada je ovakvu krizu napravio 2011. godine dobio je nešto što se zove strukturalni dijalog od EU u pravosuđu. Deset godina kasnije, Dodik potpuno kontroliše VSTV. Dodik je te 2011. godine prijetio referendumom i dobio kontrolu nad pravosuđem”, rekao je Bajrović za “N1“.

Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a bi prema njegovom mišljenju bio smijenjen u svakoj zemlji, osim u BiH.

“Ali ne može, jer je EU dala kontrolu pravosuđa Dodiku zbog odustajanja od referenduma”, poručio je.

“Sljedeće je da se BiH poveže sa pregovorima Srbije i Kosova. Kosovo i Srbija šta se dogovore, to će biti dogovor dvije suverene države. To nema veze sa BiH. Dodik se boji ovog rješenja, kao i Rusi. Pokušava krizom da se ubaci u rješavanje pitanja, odnosno da crtanje karata između Srbije i Kosova – da to prenese u BiH”, izjavio je Bajrović.

Dovođenje OHR-a u pitanje – kao konačnog arbitra u sklopu Dejtonskog mirovnog sporazuma – je prema njemu besmisleno, jer Dejtona nema bez OHR-a. S druge strane, poručio je kako EU zna da BiH ne može funkcionisati bez OHR-a.

“Najave Dodika nisu ništa novo, ne treba niko da se plaši. Suština odgovora Sarajeva bi trebala da bude – ‘hajde da vidimo šta ćeš to uradit'”, rekao je Bajrović za “N1“.

Njegovo viđenje je da BiH treba da bude građanska država, da svi imaju jednako pravo glasa i da se svi mogu kandidovati na izborima.

Bajrović je rekao da je SDA promijenila politiku, govorila je i o građanskoj državi.

“Vratila se na etnička prava i mogućnosti da se pomiri etničko i građansko. To je kao pomirenje ulja i vode. To su ljudi iz SDA shvatili i mislim da to nije loše”, rekao je.

Može li Željko Komšić da ih usmjeri?

“Nisam njegov portparol, ne znam da li mu vjeruju ili ne. Lično mislim da oko ovoga treba biti miran, ne treba paničiti. Situacija u Predsjednišvu BiH je ključ suverenog ponašanja u BiH. To ko predstavlja BiH je najvažnije”, rekao je Bajrović.

“Suština je da Dodik pravi krizu na nižim nivoima. Ako hoće da ruši Dejton, Parlament FBiH se preimenuje u Parlament RBiH i to je formalno-pravno. Na kraju krajeva, treba očekivati međunarodnu zajednicu da se uključi gdje je obavezna. Ako to ne uradi – znamo gdje smo”, izjavio je Bajrović za “N1“.

Njegova poruka ljudima u Republici Srpskoj je da ne prate Dodikove interese,

“Milorad Dodik ratne ciljeve ne može postići mirnim sredstvima. To je nemoguće i on to zna. Njemu je poenta da od EU dobije poklon, koji će vezati pitanje Kosova i Srbije kontekstom BiH. Njegova nada je da će tu predstavnik biti Miroslav Lajčak”, kazao je Bajrović.

“Narodnim rječnikom, Bosna 2, Dodik 1. Gubi permanentno 2:1. Bit će frustriran i radit će neke stvari. Ne može pokrenuti vitalni nacionalni interes”, pojasnio je Bajrović.

Facebook komentari