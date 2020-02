Jovanović: “Laž je da je Ustavni sud BiH oduzeo RS poljoprivredno zemljište”

“Nemojte da dozvolimo da zaista definicija našeg naroda se svede na konstataciju da mi ne možemo ni sa kim. Izvinite, Milorad Dodik je na vlast došao na američkom tenku. On je u Bosni i Hercegovini glasao za NATO integracije, a ne ja”, kazao je Jovanoić u emisiji Upitnik, prenosi “N1“.

Govorio je i o dešavanjima u proteklim danima, a nakon odluke Ustavnog suda BiH od 7. februara koji je odlučio u korist Bošnjaka i Hrvata (sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske) da se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, kako je to izglasala Skupština RS, krajem 2019. godine.

“Laž je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine oduzeo Republici Srpskoj poljoprivredno zemljište. Istina je da su počeli da zemljište rasprodaju, da su uzeli novac, a da nisu imali pravo na to. Da su u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu pokušali da oduzmu ono što se ne može oduzeti državi Bosni i Hercegovini, a ona je srpska koliko je bošnjačka i hrvatska. E to je istina”, naveo je Jovanović.

“Ustavni sud nije ništa oduzeo niti je to Ustavni sud u kojem sjede tamo neki stranci koji tiranišu Srbe i Hrvate. Znate kad će on (Milorad Dodik) dobiti tu odluku (o odlasku stranih sudija)? Kad bude sposoban da odgovara za sopstvene postupke i da prolazi test racionalnosti. 14 godina njegove vlasti su obilježene takvim odlukama. On je prije mjesec i pol dana, poslije godinu dana tiranisanja Bosne i sprečavanja formiranja bosanske vlade, zbog njegovog protivljenja NATO integracijama koje su započele u mandatu njegove vlasti, odlukom njegove vlasti i njegovog člana Predsjedništva BiH. Dodik je glasao za ulazak BiH u NATO. A onda, četiri godine kasnije, pošto nije skinut sa američke crne liste, prijeti. To nije moja interpretacija, on je glasao za to. Prije mjesec i pol dana taj čovjek je glasao za Program reformi, to je drugo ime za nastavak NATO integracija i što je bio preduslov da se odblokira Savjet ministara i formira nova vlast u BiH. Godinu i po dana nakon izbora ta zemlja nema vlast zato što Dodik blokira sopstvenu odluku”, naveo je Jovanović te dodao: “Kako se lijepo slažu Dodik i Čović, kakvo je to bratstvo Hrvata i Srba”.

Na upit da li je još uvijek savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, Jovanić je kazao da jeste.

“Da li je to problem neki”, upitao je Jovanović.

Na upit šta je savjetovao Komšiću u ovom slučaju, Jovanović je odgovorio:

“Da vjeruje Vučiću, iako Vučić, zato što je naučio neke lekcije, ni sam sebi ne vjeruje”.

Facebook komentari