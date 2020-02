Mirko Šarović: “Priča o otcjepljenju RS-a je više od 30 puta ponovljeni populizam”

On kaže da je priča o RSexitu neozbiljno zamajavanje naroda i više od trideset puta do sada ponovljen populizam, koji traje do izbora i gubi se nakon toga, izjavio je danas predsjednik SDS-a Mirko Šarović odgovarajući na novinarske zahtjeve da prokomentariše zaključke Narodne skupštine RS u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH.

“Trebamo biti odgovorni i prema sebi i prema narodu a posebno kada se borimo za interese Republike Srpske. Mi jesmo za reformu Ustavnog suda i uvijek ćemo podržati zaključke kojima se traži spriječavanje ugrožavanja interesa Republike Srpske, ali to treba raditi na odgovoran i ozbiljan način, bez lažnih najava i nepotrebnog zastrašivanja naroda“, istakao je Šarović.

Šarović je pojasnio da je on na prethodnom sastanku predsjednika stranaka, imao drugačije zahtjeve i prijedloge od onih koji su usvojeni sinoć, odnosno da je i tada istakao da priča o otcjepljenju prevazilazi zdrav razum i naše mogućnosti.

“Možda je to nekome simpatično i lijepo zvuči ali ništa dalje od toga. Ne treba da sad potežemo tako krupno pitanje i igramo se sudbinom naroda“, ističe predsjednik SDS-a.

Na pitanje novinara šta očekuje da ćemo na kraju dobiti Šarović je odgovorio da ulazimo u jedan veoma ozbiljan period koji možemo nazvati velikom krizom.

“Ja mislim da će 2020. godina biti najgora godina do sada i da će dodatno biti ugrožena cijela ekonomija. Dodatno, situaciju komplikuje što se sa ovom inicijativom ide u paketu sa zahtjevima HDZ-a i sve skupa je osuđeno na propast. Vlast je ta koja je odgovorna što smo dovedeni u ovakvu situaciju i zato ćemo detaljno pratiti šta preduzima u ovih 60 dana. Nakon toga krećemo sa svojim potezima i nećemo nikoga štediti“, istakao je Šarović, prenosi “Klix“.

