Bakir Izetbegović: “Ni Dodiku, ni Čoviću nećemo popustiti, mi nemamo alternativu”

Izetbegović je danas gostovao na “Hayatu” gdje je na pitanje hoće li se BiH ponovo morati braniti oružjem, odgovorio: Mislim da neće!

-Ova sijeda generacija koju sada gledate za nekoliko godina će biti prošlost, a Bosne će biti još stotinama godine, onakve kakve je ima hiljadama godina. Ne treba se plašiti. U BiH su prisutne snage koje su kreirale Dejtonski mirovni sporazum i koje su ga čuvale. Istina, one su se smanjile kao što su se smanjile naše Oružane snage. Ali, nukleusi su tu, koji vrlo lahko mogu da se povećaju, koji imaju obevezu da se povećaju. Oni koji garantiraju Dejtonski mirovni sporazum su tu, od onoga što je bio EUFOR, preko europskih policijskih snaga, NATO-a, naših Oružanih snaga… Ako bude potrebe da se ti nukleusi povećaju, povećat će se i spriječit će da se ta “brana provali”, da se ta “kola koja se kotrljaju niz brdo” zaustave… – rekao je Izetbegović.

Predsjednik SDA je, između ostalog, odgovarao je i na sljedeća pitanja tokom gostovanja na Hayatu:

I Dodik, a i Čović odlaze po savjete i pamet u susjedne države. Imate li Vi, zajedno sa drugim probosanskim političarima, na koga da se oslonite?

-Naravno… na one koji su uložili ogromnu energiju, vrijeme, finansije da bi napravili mir na Balkanu. Dakle, na SAD, na Evropsku uniju, i na islamske zemlje. Itekako imamo na koga da se oslonimo. Na kraju krajeva, na sebe ćemo se osloniti. Naime, ovo što radi Milorad Dodik jeste traženje hljeba nad pogačom. Za njih, za srpsku politiku, je ravnopravnost nepravda za njega, i za njih. Oni traže više od onoga što im po Ustavu pripada, pa i po nekom historijskom okviru. Nisu njima napravljene nepravde kakve su nama napravljene: od embarga na oružje, nepravičnog Dejtonskog sporazuma, od toga da je Srebrenica ostala tamo gdje je srpska vojska ostala i napravila genocid. Traži se da se Ustav mijenja svaki put kada nešto ne mogu da završe.

Kako komentirate to da se Dodik danima poziva na Vašu izjavu da je zapravo Ustavni sud vaš mehanizam?

-To su besmislice. Vučić je čak prebrojavao krvna zrnca pa je kazao da sudije muslimani u Ustavnom sudu vode stvari u korist muslimana. Oni su u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti dali srpskim i srbijanskim političarima preporuku da nas ne zovu Bošnjacima nego muslimanima. U isto vrijeme će govoriti kako je integritet Srba ugrožen u BiH, a nas će pokušavati nanovo da svode na vjersku skupinu, da nismo narod. Ako će se prebrojavati ta krva zrnca, što je neukusno, onda treba primijetiti da u njemu sjede četiri pravoslavca, da ni oni nisu dobri Miloradu Dodiku i toj politici zato što su stali na ono što je Ustav. Dakle, to je imovina koja pripada BiH, a ne entitetima.

Kako vi vidite cjelokupnu situaciju?

– Kao jedan pokušaj politika koje polako gube tlo pod nogama da u toj panici sada izdejstvuju nešto. Globalni okvir se možda promijenio protiv muslimana zbog radikalizma i nekih jako ružnih stvari koje su uradili neki radikali, i tako je procijenjeno da se možda sada da nešto uraditi. Evropski standard u BiH će dovesti do dominacije države nad entitetima. To sve ne ide u korist politike koju veliča Dodik, pa i Čović. Pokušavaju da uklone neke mehanizme, da vide dokle mogu ići, da se napravi neki novi Dejton, sa pištoljem prislonjenim na sljepočnicu probosanskim političarima… Jer ako se Bosna nastavi kretati ka NATO-u, Evropskoj uniji, ka životu… onda više neće biti prostora za nacionalističke priče i kretanja u politici.

U toku je sjednica entitetske narodne skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda: reakcija na tkz. neustavno djelovanje Ustavnog suda BiH. Nije nepoznato da Dodik ima podršku u Skupštini za sve što naumi.

-Nikako se ne može porediti pozicija Srba u BiH, sa pozicijom Velike Britanije koja je ušla u EU pa jednog dana odlučila da izađe. Jer, snage bosanskih Srba su napravile entničko čišćenje u BiH, genocid, porušili džamije, katoličke crkve… Na kraju su morali da budu zaustavljeni NATO udarima. Tako da oni nemaju historijsko, niti moralno, niti ustavno pravo da ono što nisu postigli ratom sada završe političkim sredstvima. Dakle, ako sruše mirovni sporazum, srušit će mir. Ne dao Bog ako se krene u takav jedan scenarij… Na kraju, u ovoj zemlji će pobijediti oni koji su u ovoj zemlji izloženi patnji, stradanjima… koji nemaju alternativnu domovinu. Neka ne istjeruju mlade ljude koji trebaju dohraniti te stare ljude.

Mnogi probosanski politički orjentisani političari kazali su da se BiH mora braniti i da neće ustuknuti samo zato što je neko zagalamio. Podršku je pružio i vaš otvoreni neprijatelj Elmedin Konaković. Da li vas to ohrabruje? Hoćete li se u odgovoru ujediniti sa svima bez obzira na odnose u politici?

– Ona na oko izgledaju kao neprijateljstva. Mislim da nema tu nekih neprijateljstava u politici. Bilo je tu i većih neprijateljstava ali se sve prevaziđe. Raduje me bez obzira na kapacitet i moć pojedinih ljudi da pomognu i da se stave na pravu stranu. To i jeste ispravan put.

Prije sastanka Dodika i Čovića u Istočnom Sarajevu vi ste kazali da se nadate da Čović neće ući u tu avanturu. Ipak je podržao Dodika. Da li vas obezhrabruje takav odnos Dragana Čovića?

-Imao je za sada ali ako ovako nastavi bojim se da za dvije-tri godine neće imati takvu poziciju. Natjerat će nas da se organizujemo da se napravi alternativa. Uporno upozoravam Čovića da ne ide u tom smijeru u kojem je išao Boban sa Karadžićem svojevremeno. Kada se sve završilo pola Hrvata u ovoj zemlji nije bilo a radi jedne labirajuće politike koja je bila nedoslijedna. Nepravično je staviti se u ovom času na stranu Dodika zbog Hrvata koje je u RS-u pomnožio s nulom. Hrvati se ni za što ne pitaju. To su Dodikovi Hrvati koji njega slušaju. Ta proslava 9. januara na koju je otrišao Čović. Pokazao mu je koliko ga poštuje. Pred njim, pred hrvatskim ambasadorom, dodijelio je odlikovanje ratnom zločincu koji je izvršio zločin nad Hrvatima, generalu Lisicu. Hrvatima ne trebaju krize. Uporno ga pozivam, izražavam nade, da na vrijeme stane, da se s nama dogovori, da umjesto na 9. januar u Banja Luku dođe 11. jula u Srebrenicu, da nam dođe čestitati Bajram… Čović je frustriran time što su Bošnjaci izabrali nekoga na mjesto gdje je on trebao da sjedi. Pa vidite, ima preko 100 pozicija u državnoj vlasti, u agencijama… u kojima bi Bošnjaci po ustavu trebali imati polovinu, a imali trećinu. Na nekih 15-20 pozicija sjedi Hrvat, a trebao bi da sjedi Bošnjak ili neko iz reda ostalih, voljom gospodina Čovića. Lično na bošnjačka mjesta Čović je izabrao Hrvate.

Postoji li mogućnost da vi popustite pred zahtjevima Dragana Čovića?

-Ne! Ovaj put treba pokazati upotrnost. Mi ništa, probosanske snage, ne tražimo više osim što nam Ustav nalaže. I srpska i hrvatska strana traži izmjenu Ustava, da se mimo ustava neke stvari rade. Neka izvole… ući ćemo u krizu, a vidjet ćemo ko će najduže izdražati. Mi alternative nemamo. Ovdje treba tvrdo igrati.

Gdje su u ovoj priči garanti Dejtonskog mirovog sporazuma, šta oni rade u ovo vrijeme?

-Ja sam u politici 30 godina. Nema šta nisam radio, nema šta nisam vidio. Uvijek će pokušati da rješavaju stvari linijom manjeg otpora. Mislim da su svjesni da ta brana polako popušta. Pokušat će da na nas da idu, kroz neke pregovore, da popustimo. E neće do dobiti. Dosta je bilo ponižavanja. Ako će se boriti za vladavinu zakona morat će stati na pravu stranu.

Da li se ovo nama dešava jer je većinsko stanovništvo u BiH većinsko? Da li zbog toga izostaje neka konkretna reakcija međunarodne zajednice?

-Mislim da ima toga, da je bilo uvijek. Treba vidjeti te trake koje je objavio Clinton, kako ondašnji predsajednici u Evropi govore da nekima treba dozvoliti da završe tu priču sa Muslimanima. I čekali su tri – četiri ledene zime, i dočekali su da Armija RBiH jača, nadjačava. Nadam se da takve eksperimente neće raditi. Ima druga strana principijelnih ljudi. Nadam se da će nadvadati razum i princip.

Može li se uopće vjerovati Europi, svijetu?

-Morate biti jaki i odlučni da bi vam pomogli, morate dokazati da imate pravo da živite i budete politički i svaki drugi faktor. I ovoga puta će isprobavati naše živce. Zato im treba u startu dokazati nećete to dočekati, mi se toga ne bojimo, mi smo sve to prošli. Mislim da nema motiva u Srbiji i Hrvatskoj da stanu uz takve politike jer će sebe ugroziti. Zar neko da stane uz takve politike koje ne poštuju odluke Ustavnog suda, OHR? Sebi će presduiti ako stanu uz njih.

Na Palama u BiH se obilježava Dan državnosti Srbije, a istoj toj djeci se ne dozvoljava da obilježavaju Dan državnosti BiH?

-Ni bošnjačkoj djeci se ne dozvoljava da upišu Bosanski jezik koji je upisan u Dejtonski mirovni sporazum kao jedan od tri jezika. Pa… nije to ništa novo. To su necivilizacijske politike, taj nacionalizam, šovinizam… On se može nadjačati samo jakim probosanskim frontom povezanim sa međunarodnom zajednicom koji će nas voditi kao ljude za koje nije bitno ko su, gdje su se rodili… U Americi prije 60 godina crnac nije mogao ući u autobus sa bijelcem, bili su robovi, nisu mogli ići u školu… I na kraju su dobili svog predsjednika, Obamu. Dakle, normalne stvari nadjačaju. Ovo što rade je provokacija. Proći će to.

Insistirate na tome da Milorad Dodik ne može raditi šta hoće i da mora poštivati Ustav. On opet uporno pokazuje da ne mora. Gospodine Izetbegoviću, ako imamo Krivični zakon s jasno propisanim sankcijama za one koji ne poštuju Ustav i ako imamo pravosudne institucije, zašto Milorad Dodik nije u zatvoru?

-Zato što se kukavički povlače pred njim, i međunarodna zajednica, i naše Tužilaštvo. Ne rade svoj posao, ne rade posao za koji su plaćeni. Povlače se pred političkim kabadahijom. Mogu da ga odmah zaustave ako imaju hrabrosti, ili će ga zaustaviti vrijeme. Jer ako zaista napravi krizu, na udaru će biti prvo Republika Srpska jer tamo se teže živi. Neka izvoli ako je toliko neodgovoran i lud da takvu stvar uradi. Iz ovog Ustava neće izaći, nećemo mu popustiti.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, institucije koja bi morala čuvati vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, kazao je da je iz RS-a i da u aktuelnom kontekstu ima obaveze prema RS-u. Ko onda ima obaveze prema ustavu kad prvi čovjek bh. pravosuđa ispred vladavine prava stavlja entitet?

Taj čovjek bi trebao reći da služi isključivo zakonu. Gospodin Tegeltija kaže kako služi samo jednom entitetu. Jako zabrinjavajuće ali preživjeli smo one koje su bile jako opasnije od toga.

Facebook komentari