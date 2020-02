Mladen Ivanić: “Dodik postavlja neke ciljeve za koje zna da se neće ostvariti”

Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDP-a i bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine je kazao da reakcija iz entiteta Republika Srpska na odluke Ustavnog suda mora da postoji, ali ne na način kako je to urađeno, na način da Dodik poručuje “goodbye BiH – welcome RSExit”. Ivanić je rekao da ga nije to impresioniralo, ali je podcrtao da odluke Ustavnog suda ne donose ništa dobro – jer su političke.

“Dodik je sklon krupnim i velikim riječima, najavio je to prije dan – dva. Za mene to nije novost, niti me nešto impresioniralo. Imao sam letimičan uvid u zaključke, ocjena situacije – mislim da je bila nepotrebna, pogrešna, i da je isključivo vezana politički. Ako pažljivo pogledate, postoji zakon u FBiH, koji je zemljište dao na upravljanje Vladi FBiH, a pravo prometa je dao kao obavezu Parlamenta FBiH. Mislim da to pokazuje da stvari nisu konzistentne i da je previše politike na Ustavnom sudu”, rekao je Ivanić.

On je naveo kako su pojedine sudije u Ustavnom sudu postavljeni iz SDA i SNSD-a, pa to ne oslobađa odgovornosti nikoga.

“Ja govorim o kompoziciji Ustavnog suda – onome što dovodi u pitanje legitimitet odluka. Zahtjev da strane sudije odu nije realan, SDA je jasno rekla da je Ustavni sud njima pandan za entitetsko glasanje”, poručio je Ivanić.

“Zahtjev za promjenom sudija nije realan i Dodik postavlja neke ciljeve za koje zna da se neće ostvariti”, izjavio je Ivanić.

Da li se aktuelni slučaj mogao rješavati kroz Parlament ili se moralo ulaziti u novu političku krizu?

“To morate pitati one ljude koji su to zagovarali. Nema stranaca u Komisiji za nacionalne spomenike, ta komisija odlično radi. Donosi brže i bolje odluke. Ja bih donio novi zakon sličnog sadržaja. O poljoprivrednom zemljištu treba da odlučuje entitet. Uradio bih to mudrije i drugačije i postigao cilj”, izjavio je Ivanić za “N1“.

Zaključci koje je predložila NSRS su prema njegovom mišljenju teško provodivi.

“Ovo mi djeluje teško ostvarivo. Slijedi neka druga faza, ali to je odgovornost vlasti. Na njima je da predlažu, odlučuju. Trebamo biti oprezni”, kazao je i dodao:

“Moje mišljenje je da jasno treba reći da mislimo da su zaključci neprovodivi, vlast smatra da ih može provesti. Glasao bih za njih – ali uz poruku da neće ništa postići. Ali nećemo mi biti smetnja vašoj volji i želji. Podržat ćemo ih ali neće dati efekat.”

Ocijenio je kako je odluka koja je donesena u Ustavnom sudu štetna po RS, i njene interese, ali nije očekivao spominjanje referenduma.

“Postoji kontinuitet ponašanja Ustavnog suda koji prevazilazi sve mjere. Očekivati da se poštuju odluke kada se ukine grb, himna, Dan RS, sad se pokušava ukinuti pravo vlasništva, to je vječita borba. Neka vrsta odgovora mora da postoji”, kazao je Ivanić.

Što se tiče reakcija OHR-a i međunarodne zajednice – Ivanić je protiv toga.

“Ja sam protiv reakcije inače. Mnogi na opozicionoj sceni misle da treba, ja nisam za to. Visoki predstavnik nema šta tu i ne treba da radi. Postao bi aktivni učesnik političkih događaja, to nikome ne treba. Kuda će se kriza razvijati – teško je to reći. Zaključcni nisu ništa novo. Kad budemo pred EU – strane sudije će otići i to svakako se mora da desi”, poručio je počasni predsjednik PDP-a.

On je u razgovoru kazao i to da je MAP obaveza BIH koju je Dodik napravio – te da je njegova poruka, koju 10 godina ponavlja, da se o BiH u NATO-u može govoriti tek kada sve zemlje iz regiona uđu u NATO.

