Šefik Džaferović: “Zaključci NSRS neće imati pravnu osnovu”

Komentirajući zaključke koji su predloženi na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srpske o Ustavnom sudu BiH, Džaferović je naglasio da RS i njeni dužnosnici imaju veliki interes da se ostane pri strogom pridržavanju odredbi Dejtonskog mirovnog sporazuma i da ne naprave niti jedan potez kojim bi se on ugrozio, piše “Fena”.

– Republika Srpska nastala je Dejtonskim mirovnim sporazumom bez obzira na počinjeni genocid, masovne zločine, etničko čišćenje na području tog bosanskohercegovačkog entiteta i to kako bi se uspostavio mir i dala šansa državi da se reintegrira u miru. Kao teški dejtonski kompromis nastao je entitet Republika Srpska – podsjetio je Džaferović.

Stoga je ocijenio da politički predstavnici tog bh. entiteta idu u potpuno obrnutom smjeru te ih je pozvao da to ne rade i da strogo poštuju Dejtonski mirovni sporazum i obaveze koje iz njega proizilaze.

Sudije u Ustavnom sudu BiH, koje imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava su dio takozvane dejtonske ravnoteže, poručuje Džaferović, što je, dodaje, jednako važan dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH kao što je i entitetsko glasanje te entiteti.

Kako je naglasio, insistiranje da se uklone strane sudije iz Ustavnog suda BiH znači insistiranje na poremećaju dejtonske ravnoteže što dovodi BiH u situaciju da ne može funkcionirati te je Džaferović najavio da se to neće nikada prihvatiti.

– Radi se o ozbiljnoj situaciji i mi je kao takvu vidimo. Ne vidimo je kao samo običnu politizaciju, mada i toga ima, ali u pitanju su ozbiljne stvari jer se njima prijeti teritorijalnom integritetu, suverenitetu BiH te ćemo preduzeti sve što treba kako bismo zaštitili suverenitet i teritorijalni integritet BiH – pojasnio je Džaferović.

Podsjetio je da je već imao razgovore s međunarodnim dužnosnicima kada im je kazao da se radi o ozbiljnoj situaciji u BiH zbog čega je i najavio da će se BiH braniti svih raspoloživim sredstvima i toga svi moraju biti svjesni uključujući i političke predstavnike RS-a.

Ocijenio je da je Ured visokog predstavnika (OHR) u BiH već davno trebao reagirati naglašavajući da BiH danas ne bi bila u ovoj situaciji da je bilo reakcija OHR-a na ovakve i slične istupe. Ističe i da se neučinkovitosti ili slabljenjem uloge međunarodne zajednice hrabre antibosanske političke snage.

Bosna i Hercegovina postojala je i prije Dejtonskog mirovnog sporazuma, te jedino što može nestati ukoliko se on potkopava je ono što je nastalo u Dejtonu, a to su entiteti, jasno je poručio član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

– Ovim pritiskom ništa nećemo postići. Ne možemo razgovarati ni o čemu u situaciji kada postoji pritisak, prijetnja, ucjena i blokada institucija BiH – dodao je Džaferović, pozivajući političke predstavnike iz RS-a da se vrate i rade u bh. institucijama jer postoje brojni mehanizmi kojima je moguće zaštiti sve interese.

Podsjetio je da je Ustavni sud BiH još 2012. godine odlučio po zahtjevu za ocjenu ustavnosti po zakonu koji je ranije donijela Narodna skupština RS-a i umjesto da se krene u realizaciju odluke Ustavnog suda sačekalo se nekoliko godina i onda se ponovila ista stvar te je Ustavni sud ovoga puta potvrdio svoju odluku iz 2012. godine kada je u pitanju državna imovina.

– Odluke Ustavnog suda se moraju poštovati, one su konačne i obavezujuće, tu nema izuzetaka. Sada je trenutak kada trebaju djelovati institucije međunarodne zajednice kao i institucije BiH, prije svega Tužilaštvo BiH jer je jedan od zaključaka da su odluke Ustavnog suda neobavezujuće za entitet RS-a. Ko je to napisao on ili čini ili poziva da se učini krivično djelo – pojasnio je.

Kako je zaključio, i ako poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvoje zaključke na današnjoj sjednici, oni ne mogu proizvesti bilo kakvo pravno dejstvo jer BiH funkcionira na osnovu Ustava BiH, a ne na osnovu protivustavnih zaključaka NSRS-a.

