Izetbegović: “Na svaki scenario u zadnjih 30 godina smo imali odgovor, pa i na ovaj ćemo”

Politički predstavnici iz Republike Srpske zbog odluke Ustavnog suda u vezi statusa poljoprirednog zemljišta u tom entitetu (okarakterisano kao državno), najavili su i već postepeno krenuli u blokadu odlučiavnja državnih institucija. Kakav odgovor se sprema na takav čin pitali smo čelnika SDA Bakira Izetbegovića, piše “Klix“.

Gospodine Izetbegoviću, kako ćete odgovoriti na najavljenu blokadu rada državnih institucija političara iz RS-a?

Teško je naći pravi odgovor na destruktivno ponašanje koje nanosi štetu svima, a najveću štetu onome ko uporno proizvodi ovakve krize i zastoje. Moramo odgovoriti čvrsto i bez popuštanja – Mirovni sporazum, Ustav i zakoni se moraju poštovati. Nema ni govora da ćemo pristati na ultimatum i oslabiti Ustavni sud koji je jedan od posljednjih mehanizama kojim se mogu popravljati stvari u BiH. Bh. pravosuđe je pod ovakvim pritiskom prije deceniju ostalo bez inostranih sudija, stavljeno je pod utjecaj politike i neupitno oslabljeno s tim. To se ne smije desiti sa Ustavnim sudom BiH.



Dodiku poručujete da nećete pristati na ultimatum koji je postavio. Ko treba raspetljati ovu situaciju. Međunarodna zajednica ili možda pravosudne institucije?

Svako treba raditi svoj posao. PIC, OHR i Tužilaštvo BiH ga odavno ne rade sa dovoljno principijelnosti i hrabrosti, i to je i dovelo do ovakve ekspanzije drskosti i bahatosti. Bez reakcije i odgovora je ostao niz antidejtonskih djelatnosti, tolerisale su se direktne uvrede upućene Visokom predstavniku i inostranim diplomatama, šutjelo se na dodjelu odlikovanja Karadžiću i drugim ratnim zločincima, nije sankcionosano suprotstavljanje presudama Ustavnog suda za koje su zaprijećene visoke zatvorske kazne itd. Sve su to bili probni baloni koje je trebalo na vrijeme bušiti.

Gospodin Haris Silajdžić je za “Klix” sinoć izjavio da je ovo najozbiljnija politička kriza od Dejtona do danas. Slažete li se i koliko daleko ova kriza može ići? Ko će presjeći kada se zvanično pređe crvena linija?

Ne mogu da procijenim koliko spremnosti na iracionalno ponašanje ima sa druge strane. Presjeći bi morali PIC, OHR i Tužilaštvo. Ukoliko to ne učine ući ćemo u politički limb koji će potrajati. Razbiti BiH neće moći, Ustavni sud neće ostati bez inostranih sudija, patriotske političke snage neće ustuknuti pred drskošću i prijetnjama strane koja slavi ratne zločince. Politička kriza će se prenijeti na ekonomiju, a tada će prvi na udaru biti oni koji su krizu izazvali. Federacija BiH je sasvim sigurno ekonomski jača i otpornija na sve što nam ova neodgovorna politika može prirediti.

Prije godinu dana najavlivali ste opciju pokretanja apelacije o ustavnosti imena Republike Srpske. Ipak, poručili ste da će te se na to odlučiti ukoliko Dodik ne promijeni retoriku. Retorika je u međuvremenu ista, a povlače se i potezi koji ne bi smjeli. Imate li spreman scenarij kako ćete djelovati?

Na svaki scenarij smo u proteklih 30 godina imali odgovor, zašto ne bismo i na ovaj? Sve što neodgovorni i bahati političari budu radili, sebi će raditi. I bit će krivi za sve što se može desiti. Mi ćemo učiniti sve da ih urazumimo, da sačuvamo mir, sigurnost i stabilnost, da smanjimo štete izazvane iracionalnim djelovanjem. Sve što tražimo jeste da se poštuje Ustav i zakon. I poštovat će se.

Kako komentirate poziciju Dragana Čovića u ovom procesu? Najavljeno je da će i izmjene Izbornog zakona biti jedan od uslova za deblokadu. To je jučer potvrdio Dodik nakon sastanka s gospodinom Čovićem.

HDZ politika je opet, po ko zna koji put, i tamo i ovamo. Ja očekujem da se istinski opredijeli za ono za što se deklarativno zalaže. Za mir, stabilnost, evropski i NATO put BiH. Hrvati žive izmiješani sa Bošnjacima, i odgovor na njihove zahtjeve je u dogovoru sa onima koji vole ovu zemlju i promoviraju evropske vrijednosti. Cinična je i prozirno manipulativna podrška Milorada Dodika Hrvatima, jer njegova politika im je uzela sva prava u Republici Srpskoj. Vrhunac tog cinizma je bila dodjela entitetskog odlikovanja generalu Lisici koji je izvršio ratne zločine nad Hrvatima, a sve to u prisustvu Dragana Čovića i hrvatskog ambasadora. Time je Dodik sasvim jasno kazao koliko poštuje Čovića i Hrvate.

Jeste li u komunikaciji sa čelnicima probosanskih stranaka (SBB, DF, SDP, NS, NiP i drugima) u cilju jedinstvenog djelovanja?

U komunikaciji sam sa Komšićem i Radončićem, a jedinstveni politički front se očigledno sam po sebi već stvara. Lideri probosanskih stranaka reaguju spontano, bez posebne koordinacije, ali svi imaju iste reakcije. To se uvijek da lako sinhronizovati i koordinairati, jer u tim pitanjima postoji neupitan konsenzus, prenosi “Klix“.

