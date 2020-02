Mirnes Ajanović: “Politički mrzim Našu stranku… To je radio Hitler. To je fašizam”

“Moji razgovori u vezi svega ovoga oko obaranja vlasti su bili, ukoliko se desi da, iz bilo kojih razloga Pleho da podršku, kao vaga, stranci gdje je premijer iz stranke koja se zove Naša stranka, onda mi više nismo zajedno… To je jedna politička platforma koju ja bukvalno politički mrzim, jer šta je ugroženost jednog naroda, prevelikim brojem drugog naroda? To je radio Hitler. To je fašizam. To je moj stav, moje mišljenje. Za mene je bilo poražavajuće da Sarajevom, glavnim gradom, kantonom, vlada stranka koja ima takav politički stav i nije ga se odrekla. Ja nisam to nigdje čuo. Bio sam licem u lice sa njihovim predstavnicima. Oni su branili taj stav. To je na 15 stranica napravljeno kao njihova politička platforma. Meni je bilo izrazito zadovoljstvo da takvu stranku uklonimo s vlasti”, kaže Ajanović za “BHRT“.

U donošenju odluke o “obaranju” Vlade Kantona Sarajevo, Ajanović kaže da je vođen “studijom Naše stranke zasnovanom na političkoj platformi da su Srbi u BiH ugroženi prevelikim brojem Bošnjaka”.

“Ja imam i nekakvu ličnu satisfakciju time što smo uspjeli oboriti vlast koja, evo bukvalno, sad idu i slikaju se kao teletabisi na sve strane u smislu: “Evo, nama nije toliko žao što smo izgubili”, a otvoreno plaču. Zato je meni zadovoljstvo da smo uspjeli srušiti tu vladu i saveznike te stranke koja se zove Naša stranka. Pleho nosi veliku odgovornost šta će dalje raditi, a i mi s njim”, tvrdi Ajanović.

Mandat koji pripada izabranom zvaničniku je uništio politiku u BiH, smatra lider BOSS-a, objašnjavajući da su političke stranke dovedene u situaciju da zavise od odluke poslanika da li će “prodati” svoj glas drugoj političkoj opciji, a da politička stranka ne može uraditi ništa. Bez transparentnih i fer izbora nema ni promjena u BiH, smatra Ajanović.

“Problem je banalna okolnost da mi glasamo u onim izbornim mjestima koja su sakrivena od bilo koga i glasači koriste mobitele i slikaju jer im narede da, ako ne slikaju kako su glasali, izgubiće posao. Tako možete imati par stotina hiljada birača. Zar nije logično okrenuti samo to glasačko mjesto prema biračkim odborima, gdje će čovjek svojim tijelom sakriti svoje izborno mišljenje. Niko to ne može vidjeti, a neće biti u prilici da izvadi svoj mobitel i da slika. Neće izborna komisija ni to da uradi”, tvrdi Ajanović.

