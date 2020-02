Kako je reagovao Mektić po izlasku iz sudnice

– Nemojte mi zamjeriti, ali da se prekrstim, u ime Oca, Sina i Svetog duha, Amin. Što sam ja danas vidio ovdje u Sudu BiH i od ovog tužioca, to je nevjerovatno. Imam unuka od osam godina, kad sam mu rekao šta je u pitanju, on je rekao ‘sad mi je jasno, nema nikakvih problema’. Ona ne zna da su budžetska sredstva samo ona sredstva koja su utvrđena Zakonom o budžetu i Zakonom o izvršenju budžeta koji donosi Parlamentarna skupština BiH i nema više budžetskih sredstava. I, da bi izvalila još veću glupost, da bi se raskrinkala do kraja, kaže to je uplaćeno na trezor. Kakav trezor? Kako sad neko može doći i uplatiti novac na trezor? Ma, ne može – naveo je Mektić.

Poručio je da se u ovom slučaju radi o donatorskim sredstvima kroz IPA fond EU, prenosi “N1“.

– Evropska unija kada je dodijelila taj novac, formirala je projektni odbor, koji je pratio realizaciju projekta. Svaki mjesec su se pisali izvještaji, odobravali i oni davali saglanost na to plaćanje. Na kraju, kad je projekat završen, EU je angažovala nezavisnu revizorsku kuću, ovdje iz Sarajeva, koja je izvršila reviziju projekta i rekla da je sve u redu. Kancelarija za reviziju javnih institucija BiH koja vrši reviziju svake godine dala je pozitivan revizorski izvještaj. I sad oni nešto našli. Našli su zato i iskonstruisali ovu optužnicu što sam govorio da su korumpirani iza čega stojim i sada, da su kriminalizovani i da je Tužilaštvo puno lopovluka i kriminala. I zato što sam prošle godine pravio proteste ovdje pred ovim Tužilaštvom na kojem je bilo par hiljada ljudi i gdje smo svi zajedno sa narodom konstatovali da se radi o lopovima i krmiminalcima – naveo je Mektić.

Optužnicom, koju je podiglo Tužilaštvo BiH, obuhvaćeni su i bivši šef kabineta ministra bezbjednosti BiH Igor Golijanin, pomoćnik ministra u Ministarstvu bezbjednosti BiH Samir Agić i Edin Garaplija u svojstvu odgovorne osobe i vlasnika Instituta za zaštitu od požara i eksplozija (INZA) Sarajevo.

Prema navodima optužnice, navedene osobe su zlouporabom položaja i ovlaštenja počinile krivično djelo visoke korupcije koja šteti međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine, a dokumentovana su različita vršenja zloupotrebe položaja ili ovlaštenja najviših državnih funkcionera i službenika u Ministarstvu bezbjednosti BiH prilikom realizovanja međudržavnog Projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, a koji je finansiran od Delegacije Evropske unije u BiH, vrijednost projekta iznosila je 198.454,51 eura.

Optuženi se terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i gruba kršenja Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH, Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i internih propisa Ministarstva bezbjednosti BiH prilikom realizacije navedenog projekta- odnosno nabavke opreme za vatrogasne kapacitete, angažiranja ljudskih resursa, odnosno fizičkih i pravnih osoba, u okviru aktivnosti projekta, kao i postupaka nabavke materijala od interesno povezanih osoba i bliskih srodnika, na koji način su ostvarivali nezakonitu imovinsku korist.

